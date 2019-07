Besuch im Wasserwerk Elmshorn 1 : Keine Sorge ums Trinkwasser, aber . . .

Noch gibt keine Probleme mit der Trockenheit – doch verschwendet werden sollte die Ressource nicht.

von Wolfgang Duveneck

28. Juli 2019, 14:00 Uhr

Elmshorn | Es gehört zu den größten Wasserwerken im Kreis Pinneberg: das Werk Elmshorn 1 am Köhnholz. In idyllischer Lage, umgeben vom Baumbestand des Liether Waldes, liefert es seit fast 120 Jahren zusammen mit Werk 2 am Nibelungenring Trinkwasser in Tausende von Haushalten. Durchschnittlich 3,5 Millionen Kubikmeter im Jahr.

Kühl, frisch und in bester Qualität – wie es auch die Kunden der anderen Werke gewohnt sind, von Helgoland im Norden bis Pinneberg im Süden und von Quickborn im Osten bis Haseldorfer Marsch im Westen. Und zuverlässig: Denn die Versorgung klappt das ganze Jahr über. Auch jetzt, trotz anhaltender Hitze, zu wenig Regen und besorgter Warnungen aus anderen Regionen.

Verband warnt vor Verschwendung

„Wassermangel? Das ist für uns kein Thema. Punkt.“, sagt kurz und bündig Roman Kaak, Geschäftsführer des Verbandes der schleswig-holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW). „Das war auch während der Trockenperiode im vergangenen Jahr kein Problem“, ergänzt er. Der VSHEW vertritt die meisten der Wasserwerke auch im Kreis Pinneberg. Und dennoch: Die Nachricht ist für den Verband kein Anlass, gar zum leichtfertigen Umgang und zur Verschwendung zu ermuntern.

Das sieht auch Marco Sägebarth so. Er ist sozusagen der „Herr des Wassers“ in Elmshorn. Zusammen mit seinen Monteuren ist der 30-jährige Meister für den Betrieb und die Qualität in den Elmshorner Werken verantwortlich. Seit elf Jahren arbeitet er dort, ist eigentlich gelernter Energie-Elektroniker und hat sich für das neue Spezialgebiet weiterbilden lassen.

Wolfgang Duveneck

„Aktuell sehen wir keine Probleme wegen der Trockenheit“, versichert er. „Aber grundsätzlich sollte man mit Augenmaß mit der Ressource Wasser umgehen und es nicht verschwenden. Das heißt zum Beispiel: nicht in der Mittagssonne den Rasen sprengen oder den Wagen mehr als nötig zu waschen.“ Derzeit jedoch, so zeigen die Grundwassermessstellen, gibt es keinen Anlass zur Sorge.

Eisen-Mangan-Gehalt ist zu hoch

Aus insgesamt zehn Brunnen bedient sich das Elmshorner Wasserwerk 1 – acht sogenannten Flachbrunnen mit bis zu 30 Metern Tiefe und zwei Tiefbrunnen bis 160 Meter. Von dort wird es auf das Gelände am Köhnholz 201 im Liether Wald gepumpt. Einen Nachteil hat das Rohwasser: der Eisen-Mangan-Gehalt ist zu hoch – ein typisches Problem in den hiesigen Breiten. Deshalb wird es in einem mit Kies und Sand gefüllten Becken zunächst filtriert, um Trinkwasserqualität zu erhalten.

Damit auch andere schädliche Einflüsse ausgeschlossen werden, erfolgt eine weitere Reinigung über Aktiv-Kohlefilter. Danach, so betont der Experte, wird das Wasser von großen Pumpen mit 4,5 bar Druck und einer Temperatur von elf Grad Celsius in einer Qualität in das Leitungsnetz geleitet, die weit über die vorgeschriebene Norm für Trinkwasser hinausgeht.

Wasserqualität wird regelmäßig geprüft

„Trinkwasser kann man ein Leben lang zu sich nehmen, ohne krank zu werden“, verspricht Sägebarth. Damit die Qualität stets gleich gut bleibt, wird das Wasser regelmäßig überprüft. „Jeden Monat gibt es eine mikrobiologische und halbjährlich eine chemische Analyse“, berichtet der Meister. Aber auch zwischendurch haben die Mitarbeiter im Werk die Qualität im Auge. Ständig werden zum Beispiel der ph-Wert und die Leitfähigkeit – das ist die Summe aller enthaltenen Salze – beobachtet.

„Bei ‚Tagen der offenen Tür’ bemerken wir immer wieder, dass sich die Verbraucher die Wassergewinnung viel einfacher vorstellen – so nach dem Motto: das Wasser kommt doch einfach aus der Leitung“, sagt Sägebarth schmunzelnd. „Wenn wir aber den Weg des Wassers vom Brunnen bis zum Hahn in der Wohnung erklären, sind die meisten doch erstaunt.“ Auf Interesse stoße immer wieder auch der Wandel der Technik. „Heute muss keiner mehr von Hand einen Schieber betätigen“, erklärt der Wassermeister.

Nicht alles funktioniert computergesteuert

„Elektronische Messtechnik und Automatisierung haben längst auch bei uns Einzug gehalten.“ Trotzdem geht es nicht ohne Überwachung durch die Fachleute, die nach wie vor für die Überprüfung des laufenden Betriebes und für die Beseitigung von Störungen zuständig sind. Da kann es beispielsweise um den Ausfall einer Pumpe, einen defekten Sensor oder gar ein undichtes Rohr im Wasserwerk gehen. Eine Rufbereitschaft sorgt darüber hinaus das ganze Jahr über rund um die Uhr dafür, dass bei Problemen jederzeit eingegriffen werden kann.