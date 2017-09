Kein Platz für Schüler

vergrößern 1 von 1 Foto: Lottmann 1 von 1

von Daniela Lottmann

erstellt am 09.Sep.2017 | 16:09 Uhr

Lange sah es düster aus für die Schulen. Durch den demografischen Wandel sagte man voraus, dass immer weniger Schüler an die Schulen kommen, kleine Einrichtungen geschlossen werden und Lehrerstellen abgebaut werden müssen. Bewahrheitet hat sich davon wenig. Im Gegenteil.

Über die Probleme der Bildungspolitik drehte sich die aktuelle Ausgabe des Stadtgesprächs. Die Diskussionsreihe der SPD stand unter dem Thema „Bildungsstadt Elmshorn“ und hatte den Bundestagsabgeordneten Ernst Dieter Rossmann, den schulpolitischen Sprecher der Landtagsfraktion Kai Vogel und Arne Klaus, Stadtverordneter und schulpolitischer Sprecher der Elmshorner Fraktion auf dem Podium.

Schnell wurde deutlich: Die Probleme, die auf die Elmshorner Schulen zukommen, sind vielfältig. So fehle den Einrichtungen der Stadt die digitale Infrastruktur, um ihre Schüler angemessen auf die Arbeits- und Kommunikationswelt der Zukunft vorzubereiten. Ein Problem ist dabei auch die Innovationskraft der Digital-Branche. Zwar wolle man den Anschluss der Schulen, aber „das Geld ist spätestes in fünf Jahren verpufft“, erklärt Vogel das Zögern.

Ein großer Diskussionspunkt ist auch die Betreuung. „Es kommt dazu, dass Eltern relativ entspannt sind, solange ihre Kinder in der Kindertagesstätte untergebracht sind, aber wenn sie in die Grundschule kommen, verdammt noch mal nicht wissen, wie sie Arbeit und Betreuung unter einen Hut bekommen sollen“, sagt Rossmann. Das Problem fehlender Plätze sei dabei schon heute in Elmshorn massiv. „Wir müssten, um allen Aufgaben gerecht zu werden, an jeder Grundschule anbauen. Ohne dass wir steigende Schülerzahlen überhaupt berücksichtigen“, sagt Klaus. Dass immer mehr Schüler an Elmshorner Schulen kommen (wir berichteten) führe schon heute auch bei weiterführenden Schulen zu Einschränkungen. „Ein Anbau wird hier nicht mehr ausreichen, wenn wir die Qualität erhalten wollen. Aus unserer Sicht müssen wir eine neue Gemeinschaftsschule bauen“, sagt Klaus.

Ausstattung, Sanierungsbedarf, Raumnot und Lehrermangel – die Diskussion zeigt, dass an den Elmshorner Schulen Handlungsbedarf besteht. Das Fazit der SPD-Politiker: Es sieht immer noch düster aus.