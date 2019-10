Kaputte Staubsauger ziehen um

Elmshorner Repair Café ist ab Dezember im kirchlichen Zentrum zu finden

14. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | „Es knackt, es geht auf!“ Am Tisch hat Wolfgang Heine das Gehäuse des Staubsaugers endlich geöffnet. Aber damit ist er noch nicht dort angekommen, wo er hinwill: am Potentiometer, einem elektrischen Bauteil, das unter dem Drehschalter für die Saugleistung sitzt. Das ist wahrscheinlich kaputt, denn der Apparat saugt nur noch mit kleinster Leistung.

Jan und Kristin aus Kölln-Reisiek stehen neben Heine, es ist ihr Staubsauger, den er zu reparieren versucht.

Vor allem Jan guckt genau hin, was Heine macht. Die beiden sind heute zum ersten Mal ins Elmshorner Repair Café gekommen. Kristin hatte in einer Elmshorner Facebook-Gruppe davon gelesen. „Super, so etwas gibt es ja selten“, findet Jan. „Die Historie der Bastler und Tüftler scheint ja so fundiert zu sein, dass hier Know-how ist.“ Kristin gibt dem alten Staubsauger noch eine Chance, bevor er in den Müll kommt: „Einfach mal versuchen, statt etwas Neues zu kaufen.“ Wobei die beiden schon einen neuen Sauger haben, dieser ist das Zweitgerät.

Reparieren statt wegwerfen, Hilfe zur Selbsthilfe: Mit diesen beiden Grundgedanken ist die Idee der Repair Cafés aus den Niederlanden gekommen. Seit 2014 organisiert Yvette Karro (Foto) in Elmshorn alle zwei Monate eins. Jetzt steht eine Änderung an: „Wir werden den Standort wechseln.“ Am Sonnabend, 21. Dezember, wird das erste Repair Café am neuen Standort in der Kirchenstraße 1 stattfinden, im Elmshorner kirchlichen Zentrum. Bisher trafen sich Reparateure und Besucher im Kranhaus, aber der große Raum ist nicht besonders gut geeignet, findet Karro: „Es muffelt, es ist kalt und zugig, es gibt kein fließendes Wasser zum Geschirr Spülen.“

Wegen der Sperrung des Kranhauses mussten die insgesamt rund 20 Helfer schon fast zwei Jahre lang ausweichen, sie kamen bis Anfang dieses Jahres bei der Brücke unter. „Da haben wir gemerkt, wie toll das sein kann: alles da, warm, wir mussten nicht schleppen“, berichtet Karro.

Felian Höner aus Elmshorn ist mit seiner Mutter Tatjana und einem Kassettenrekorder gekommen, der quietscht, leiert und „manchmal macht der sogar Bandsalat“. Heiko Bendt aus Elmshorn, von Beruf Fernmeldeelektroniker, nimmt sich des Geräts an: „Aufmachen, gucken, dann muss ich rätseln“, beschreibt er sein Vorgehen: „Das ist das Interessante. Man weiß vorher nicht, was einen erwartet.“ Seine Erfolgsquote: Die sei relativ hoch, wenn die Gegenstände älter sind. Je neuer, desto schwieriger, diese Faustformel kennen alle Reparateure.

Wolfgang Heine schraubt den kaputten Staubsauger wieder zusammen. „Ich komme da nicht ran“, stellt er fest. Sein Fazit: „Das ist nicht von Frauen konstruiert, die hätten mehr auf Service geachtet.“

Das Repair Café findet regulär von 10 bis 13 Uhr am zweiten Sonnabend jedes geraden Monats statt. Ausnahme ist der nächste Termin am 21. Dezember. Informationen gibt es bei Karro unter Telefon (01 57) 85 81 65 26 oder repaircafe-elmshorn@web.de.