Bürgermeisterwahl in Elmshorn : Kandidaten-Check in der Nordakademie

Es geht um Inhalte, um Qualifikation, um Wissen – und um Visionen für das Elmshorn der Zukunft. Die Leser haben die Möglichkeit, den Kandidaten für das Bürgermeisteramt auf den Zahn zu fühlen.

Was wollen Sie von Hatje, Reiter, Graw, Stiefel und Ahsbahs wissen? Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Was ist für Sie in Ihrer Stadt wichtig?

Schicken Sie uns Ihre Fragen an die Bewerber. Moderator Marc Ziertmann wird die Fragen unserer Leser dann während der Veranstaltung in der Elmshorner Nordakademie an die Kandidaten richten.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen per Mail an brh@a-beig.de zu richten. Per Post bitte an Elmshorner Nachrichten, Schulstraße 62-66 in 25335 Elmshorn. Oder Sie geben Ihre Fragen einfach in einen Briefumschlag – Stichwort: Redaktion – in unserer Geschäftsstelle in der Schulstraße ab. Nutzen Sie diese Chance.