Kahuna rockt die Hauptstadt

Elmshorner Band tritt bei Finale von internationalen Band-Wettbewerb in Berlin für Hamburg und Schleswig-Holstein an

von Daniela Lottmann

22. Juni 2019, 16:19 Uhr

Elmshorn | Die Aufregung steigt mit jedem Tag: Die fünfköpfige Band Kahuna aus Elmshorn tritt am Sonnabend, 29. Juni, beim bundesweiten Finale des Bandcontestes Emergenza in Berlin auf. Nachdem sie sich vor einer Woche in der Hamburger Markthalle gegen die norddeutsche Konkurrenz durchgesetzt haben, gehen sie in der Hauptstadt für Hamburg und Schleswig-Holstein an den Start. „Wir geben alles, um zu gewinnen“, sagt Gitarristin Mia Finn.

Neben ihr besteht die Alternative Rock-Band aus ihrem Bruder, dem Bassisten Mika Finn, Gitarrist Max Zingler, Schlagzeuger Rizal Ma‘mun und Sängerin Maya Witulski. Angefangen haben Kahuna vor zwölf Jahren als Schülerband; in der jetzigen Besetzung spielen sie seit 2012 zusammen. In ihrer Heimat Elmshorn ist die Gruppe mittlerweile bestens bekannt. Aber auch über die Stadtgrenze hinaus hat sie sich mit über 200 Konzerten einen Namen gemacht.

Obwohl sie schon so lange zusammen Musik machen, leben können die fünf davon aktuell noch nicht. Deshalb gehen die Bandmitglieder im Alter von 19 bis 23 Jahren einem Beruf nach oder studieren. Doch sie alle träumen davon als Musiker ihre Brötchen zu verdienen. „Wir wissen, dass auch immer ein Funken Glück dazu gehört“, sagt Mia Finn.

Auf dem Weg zum Erfolg ist die Teilnahme an Band-Wettbewerben für Kahuna eine gute Gelegenheit, sich zu steigern. „Dadurch, dass man sich der Konkurrenz und einer Jury stellt, arbeitet man doppelt so hart an sich“, erklärt Mia Finn. Außerdem bekämen Nachwuchsmusiker so die Chance, auf großen Bühnen wie in der Markthalle zu stehen.

Das ist auch die Idee hinter dem Emergenza. Das internationale Musikfestival wird als Turnier für Nachwuchskünstler ausgetragen. Ins Leben gerufen wurde es 1992 von italienischen Bands, die eine Auftrittsmöglichkeit gesucht haben. Das Konzept kam so gut an, dass der Wettbewerb auf das Ausland ausgeweitet wurde. Mittlerweile wird das Emergenza jährlich in 30 Ländern ausgetragen.

Was das Emergenza angeht, sind Kahuna schon fast alte Hasen: Sie treten in diesem Jahr zum dritten Mal an. Mit jeder Teilnahme wurden sie erfolgreicher: 2011 schafften sie es bis ins Halbfinale, 2016 erreichten sie im Finale den zweiten Platz. Dennoch bleibt die Aufregung vor ihrem Auftritt beim diesjährigen Finale in Berlin.

Dort hat jede der insgesamt 13 Bands 25 Minuten Zeit, die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Sechs Lieder wollen die Elmshorner performen, darunter ihre brandneue Single „Spring von Bord“. „Die hat erst vergangene Woche bei dem norddeutschen Emergenza-Finale in Hamburg Premiere gefeiert“, erzählt Mia Finn. Es ist das dritte Stück der Band mit deutschem Text, normalerweise singen sie auf Englisch.

Auf ihre Teilnahme am Finale bereiten sich Kahuna nun intensiv vor. „Wir schließen uns dieses Wochenende im Proberaum ein“, sagt Mia Finn. Immerhin steht einiges auf dem Spiel: Können sie sich gegen die anderen deutschen Bands durchsetzen, vertreten sie Deutschland beim internationalen Emergenza-Finale, das im August auf dem Taubertal-Festival in Rothenburg ob de Tauber ausgetragen wird. Dort würden die Elmhorner die Bühne mit Musikgrößen wie The Offspring und den Fantastischen Vier teilen. Außerdem winken Auftritte in namenhaften Clubs in europäischen Metropolen. Für die Elmhorner ein Schritt, der sie ihrem großem Traum ein Stück näher bringen würde.

Übrigens: Wer Kahuna live erleben möchte – die Band spielt am 6. Juli auf dem Langeln Open Air.