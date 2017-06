Junge Union will Familien besser fördern

Während eines Treffens mit führenden Vertretern der CDU hat sich der Bundesvorstand der Jungen Union (JU) für die Aufnahme von Anliegen der jungen Generation in das CDU-Wahlprogramm zur Bundestagswahl eingesetzt. An der Sitzung nahmen neben Kanzleramtschef Peter Altmaier, Fraktionschef Volker Kauder und Generalsekretär Peter Tauber auch der Elmshorner CDU-Vorsitzende Nicolas Sölter (Foto) als Bundesvorstandsmitglied teil. Er zieht eine positive Bilanz: „Ich freue mich, dass unsere Mutterpartei am erfolgreichen Kurs der Haushaltskonsolidierung festhalten wird.“ Die öffentliche Hand dürfe sich nicht auf Kosten künftiger Generationen verschulden.

Wichtig sei aber auch, finanzielle Spielräume für steuerliche Entlastung der Mittelschicht und gezielte Förderung von Familien mit Kindern einzusetzen. Sölter: „Kinder dürfen kein Armutsrisiko bedeuten. Als JU wollen wir deshalb den steuerlichen Freibetrag für Kinder auf das Niveau von Erwachsenen anheben und Familien mit mindestens einem Kind beim Erwerb der ersten Immobilie zur Eigennutzung von der Grunderwerbssteuer befreien.“

In den vergangenen Jahren habe die JU das Programm der CDU maßgeblich mitgeprägt und sich insbesondere bei den Themen Impfpflicht und Doppelpass auch gegen den Widerstand der Parteiführung durchgesetzt, so Sölter: „Der JU haftet das Bild einer braven Parteijugend an. Tatsächlich gibt es in der Union keine andere Vereinigung, die sich vergleichbar unbequem in inhaltliche Debatten einbringt.“

Deshalb werde die Parteijugend auch auf einer Rückkehr zur Optionspflicht bei der doppelten Staatsbürgerschaft bestehen. Dies hatte der CDU-Bundesparteitag vergangenen Dezember nach einem Antrag der JU und einer hitzigen Parteitagsdebatte beschlossen.

„Wir wollen beim Doppelpass den Generationenschnitt. Es schadet der Integration, wenn Loyalitätskonflikte von Generation zu Generation weitergereicht werden. Hier müssen wir Menschen mit Migrationshintergrund eine klare Entscheidung abverlangen“, so Sölter abschließend.

Zustimmung kommt vom CDU-Direktkandidaten für den Kreis Pinneberg, Michael von Abercron: „Ich unterstütze die Vorschläge der JU ausdrücklich und setze auch bei der Rentenpolitik auf Generationengerechtigkeit“.



von Tobias Thieme

erstellt am 18.Jun.2017 | 17:44 Uhr