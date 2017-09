Nach dem Feuer : Jugendtreff in der Pausenhalle

vergrößern 1 von 2 Foto: Knuth Peñaranda 1 von 2

von Knuth Penaranda

erstellt am 28.Sep.2017

Elmshorn | Es war ein Schock für Mitarbeiter und Besucher: Am 27. August hat ein Feuer große Teile des Kinder- und Jugendhauses Krückaupark zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das Gebäude kann derzeit nicht genutzt werden – doch die Arbeit läuft weiter. Auch, weil die Hilfsbereitschaft in der Stadt groß ist. In den vergangenen vier Wochen kam das Jugendhaus in einem Zelt der Friedenskirchengemeinde im Steindammpark unter. Doch die luftige Unterkunft ist bald zu kalt. Kein Problem, denn die Anne-Frank-Gemeinschaftsschule auf Langelohe hilft aus: Ab 4. Oktober hat das Team des Jugendhauses sein Domizil für ein halbes Jahr in der Pausenhalle der Schule.

Schulleiterin Maren Schramm hat nicht gezögert. „Für uns ist diese Hilfe selbstverständlich. Wir arbeiten schon lange eng mit dem Jugendhaus zusammen“, sagt sie. Die Einrichtung sei für den Stadtteil unverzichtbar. Deshalb war es auch für Karen Wöbcke vom Jugendhaus-Team besonders wichtig, eine neue Unterkunft im Langelohe-Viertel zu finden. „Hier zählen viele auf uns und wir sind sehr froh, das wir ein Dach über dem Kopf haben und die Räume der Schule nutzen dürfen.“

Ab 4. Oktober wird die Pausenhalle montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr zum Jugendhaus für alle. Karen Wöbcke: „Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt“. Zwar fehlen nach dem Brand viele Spiele und Freizeitgeräte, doch es gibt immer noch genügend Möglichkeiten sich kreativ zu beschäftigen.Die jungen Besucher können zum Beispiel den Kicker nutzen, Tischtennis spielen und Darts werfen. Viele junge Helfer sorgen für Raum zum Klönen, Spielen und Toben. Der Schulhof kann ebenfalls genutzt werden. Und: Die Angebote in der Pausenhalle der Anne-Frank-Schule laufen auch in den Herbstferien. „Jugendliche brauchen einen Treffpunkt“, sagt Karen Wöbcke. Sie und ihre Kollegen wollen in den kommenden Monaten verschiedene Mitmachangebote auf die Beine stellen. Dazu gehört auch ein Reitprojekt.

Der Betrieb nach dem Feuer ist gesichert und im schwer beschädigten Jugendhaus-Gebäude hat das große Aufräumen bereits begonnen. Birgit Gehrmann vom Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport der Stadt Elmshorn ist zuversichtlich, dass alle Schäden im kommenden Frühjahr behoben sein werden. Am 12. März wird das Kinder- und Jugendhaus am Krückaupark 40 Jahre alt. Und das wollen die Mitarbeiter mit vielen jungen Elmshornern ganz groß im sanierten Gebäude feiern.