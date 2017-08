Elmshorn : Jugendhaus Krückaupark bei Feuer schwer beschädigt

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

Elmshorn | Bei einem Feuer entstand am Sonntagabend ein erheblicher Sachschaden im Jugendhaus Krückaupark (hier wurde das Jugendhaus anfangs falsch benannt. Der Fehler ist von Seiten der Redaktion korrigiert worden) in Elmshorn. Gegen 20.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn zu dem Feuer gerufen, es brannte unter einem Vordach an der Rückseite des Gebäudes, die Flammen schlugen bereits in den Dachbereich über.

Wie die Feuerwehr berichtet, verhinderten 45 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit ihrem schnellen Einsatz, dass das Feuer richtig in das Gebäude eindringen konnte. Durch die geplatzten Fensterscheiben drang jedoch Rauch und Löschwasser in die sogenannte „Halle“ des Jugendhauses ein, wodurch auch im Inneren viel beschädigt wurde. Zudem musste die Decke geöffnet werden, um dort Brandnester zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand.

Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje machte sich vor Ort ein Bild von den Schäden. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Kripo ermittelt.

erstellt am 28.Aug.2017 | 07:09 Uhr