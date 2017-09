Jugendfußball: Top-Teams kommen aus Quickborn und Kummerfeld

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Ausgerechnet zwei „kleine“ Klubs sind in der A-Jugend die Fußball-Aushängeschilder im Kreis Pinneberg. Der Kummerfelder SV und der 1. FC Quickborn, deren 1. Männer auf Bezirksebene spielen, haben sich für die an diesem Wochenende startende Oberliga U19 qualifiziert.

Für Jan Ketelsen, in Quickborn Vorsitzender und Trainer der Mannschaft, ist das indes wenig überraschend. „Gute, langfristige und nachhaltige Arbeit unterscheidet sich von kurzfristigem Erfolg“, sagt der Mann, der vor 18 Jahren zu den Mitbegründern des FCQ gehörte. Seither habe man sich ein breites Gerüst aufgebaut, mit dem sich Probleme bei der Bestückung von Mannschaften leichter auffangen ließen. „Wir haben die Philosophie, dass der sportliche Erfolg nicht an erster Stelle steht, sondern von alleine kommt.“

Der erstmalige Aufstieg der A-Jugend in die höchste Hamburger Spielklasse gilt als Höhepunkt dieser Entwicklung. Die Hälfte des aktuellen Teams hat diesen vergangene Serie geschafft. Die aus Altersgründen ausgeschiedenen Akteure wurden ersetzt – nicht nur aus den eigenen Reihen. Acht Neuzugänge verstärken das Team. Besonders auf den Charakter wurde geschaut: „Wir haben uns erst nach mehrfachem Probetraining für die Spieler entschieden und uns auch gegen welche entschieden, die vielleicht sportlich besser waren.“

Der Kummerfelder SV hat bereits Erfahrung in der Beletage gesammelt – und darf sich als in der Spitze am besten aufgestellter Klub im Kreis bezeichnen. Denn auch die B-Junioren spielen ganz oben, die erste der beiden C-Teams immerhin in der Landesliga. Dabei ist es nicht nur der KSV, denn er bildet mit dem TuS Borstel eine Spielgemeinschaft, in die auch der TSV Prisdorf, der keine eigene Fußballmannschaften meldet, Kinder und Jugendliche entsendet. „Wir haben gleich zu Anfang erkannt, dass wir als kleiner Dorfverein allein nichts werden“, sagte Frank Ressel, Jugendleiter aus Kummerfeld; seit Beginn der Kooperation im Jahr 2000. Leicht verwirrend: Die 15 Teams spielen unter vier verschiedenen Namen: Kummerfelder SV, TuS Borstel, SG Kummerfeld/Borstel und SG Borstel/Kummerfeld. Dies rührt teilweise noch aus der Zeit her, in der der Hamburger Verband keine SGen im Leistungsbereich zuließ oder pro Verein nur ein Team in einer oberen Liga spielen durfte.



von Kornelius Krüger

erstellt am 01.Sep.2017 | 11:47 Uhr