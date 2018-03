Landeswettbewerb vom 16. bis 18. März : Jugend musiziert: Die Besten spielen diesmal in Elmshorn

Es gibt sieben Spielstätten und 269 Teilnehmer. Freier Eintritt für 179 öffentliche Wertungsspiele.

von Knuth Penaranda

12. März 2018, 15:00 Uhr

Elmshorn | Sie zählen zu den besten Nachwuchsmusikern in Schleswig-Holstein – und manche sind die Stars von morgen: Vom 16. bis 18. März messen sich junge Instrumentalisten beim 55. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. Austragungsort ist zum ersten Mal Elmshorn. Die Teilnehmer stellen sich den Juroren in sieben Spielstätten und 17 Wertungskategorien. Die Besten qualifizieren sich für das Bundesfinale vom 18. bis 24. Mai in Lübeck.

In fünf Regionalwettbewerben haben sich 269 Pianisten, Bläser, Sänger, Organisten oder Gitarristen im Alter von zehn bis 22 Jahren für die Landesausscheidungen in Elmshorn qualifiziert, 70 Teilnehmer schaffen es ins Bundesfinale. Gefragt sind nicht nur die klassischen Fächer. Auch Musical ist 2018 im Programm.

„Der Wettbewerb ist eine gute Chance für die Profis von morgen festzustellen, wo sie stehen“, sagt Christine Braun aus Bad Segeberg, Vizepräsidentin des Landesmusikrates Schleswig-Holstein. Der Dachverband ist Träger des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ im nördlichsten Bundesland. Die drei Wettbewerbstage in Elmshorn, so Braun, sollen Begegnungen schaffen und das Miteinander der Teilnehmer stärken. „Aber es geht natürlich auch um Leistung, Qualität ist angesagt“, sagt sie während der Vorstellung des Programms in der Elmshorner Sparkasse.

Dafür, dass das Niveau stimmt, sorgen 65 Jurymitglieder in 15 Jurys. Alle Wertungsrichter sind erfahrene Profis. Hochschullehrer, Orchestermusiker und Musiklehrer. Viele der Juroren waren selbst Preisträger bei „Jugend musiziert“.

Nicht nur Fachleute haben Gelegenheit, den musikalischen Spitzennachwuchs im Land unter die Lupe zu nehmen. Alle 179 Auftritte in Elmshorn sind öffentlich. Der Eintritt ist frei. Insgesamt sind mehr als 50 Stunden Musik zu erleben. Hauptspielstätte ist die Bismarckschule. „Dort richten wir unsere Zentrale ein. In Elmshorn gibt es so etwas wie einen Campuscharakter. Die meisten Spielorte liegen nah beieinander“, sagte Matthias Edeler von der Geschäftsstelle des Landesmusikrates. Spielorte in Elmshorn sind auch die Elsa-Brändström-Schule, die Erich Kästner Gemeinschaftschule,(KGSE) die Musikschule, die Volkshochschule die Kirche St. Marien und das Industriemusuem. „Besonders aufwändig sind die Vorbereitungen in der KGSE. Da treten die Schlagwerker auf. Einer braucht acht Meter Platz“, sagt Christine Braun. Doch auch Orte wie das Industriemusuem seien besonders reizvoll. „Wir fühlen uns in Elmshorn gut aufgehoben, so die Vizepräsidentin des Landesmusikrates.

Seit 2016 ist die Stadt an den Planungen für den Wettbewerb beteiligt. Rita Schliemann, Chefin des Kulturamtes, hat bereits Erfahrung mit musikalischen Großveranstaltungen. „2012 haben wir erfolreich die Tage der Chor- und Orchsstermusik durchgeführt“, sagte sie

Partner des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ sind die Sparkassenstiftung und der Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein sowie die Sparkasse Elmshorn. „Es ist für uns eine Freude den Wettbewerb zu unterstützen“ sagte Matthias Bungert Vorstand der Sparkasse Elmshorn, er kündigte an, die Einweihung des renovierten Sparkassengebäudes an der Königstraße unter anderem mit einem „Jugend musiziert“-Preisträgerkonzert feiern zu wollen. Voraussichtlicher Termin: Dienstag, 5. Juni.

Detaillierte Ablaufpläne zum Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Elmshorn gibt es im Internet auf der Homepage des Landesmusikrates Schleswig-Holstein.