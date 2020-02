Jugend forscht in Nordakademie

Avatar_shz von Knuth Penaranda

14. Februar 2020, 16:05 Uhr

Elmshorn | Für junge Forscher: Am 21. Februar findet der Regionalwettbewerb Schleswig-Holstein von Jugend forscht im Audimax der Elmshorner Nordakademie, Köllner Chaussee 11, statt. Die 55. Wettbewerbsrunde steht unter dem Motto „Schaffst Du!“. Damit ermuntert Jugend forscht Kinder und Jugendliche, sich der Herausforderung zu stellen, selbst ein Forschungsprojekt zu erarbeiten und auch Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, heißt es in der Ankündigung. 63 Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 19 Jahren präsentieren dieses Jahr 32 Projekte beim diesjährigen Regionalwettbewerb. Sie stellen sich einer Jury mit Experten aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen, die die Regionalpreisträger in den jeweiligen Kategorien Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik auszeichnet. Die Präsentation für die Öffentlichkeit findet in der Zeit von 14 bis 16 Uhr statt.