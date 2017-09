von Redaktion Elmshorn

erstellt am 28.Sep.2017 | 16:14 Uhr

Zum Jubiläumsball mit DJ und Essen laden die Landfrauen aus dr Gemeinde Hörnerkrichen am 18. November ab 19 Uhr in den Westerhorner Lindenhof ein. In festlicher Abendrobe sollen die 30 Jahre Landfrauenverein kräftig gefeiert werden. Wer dabei sein möchte zahlt 25 Euro pro Person. Karten für die Veranstaltung gibt es ab sofort bei den Vorstandsdamen.