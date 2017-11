Digitalisierung in Elmshorn : Jetzt gehen die Schulen ans Netz

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 2

Daniela Lottmann

03.Nov.2017

Elmshorn | Wie plant man für eine Zukunft, die innerhalb kurzer Zeit schon wieder veraltet ist? Dieses Kunststück vollführen die Stadtmitarbeiter Dirk Petersen und Markus Karwoth, die seit einiger Zeit für die Digitalisierung an den Elmshorner Schulen verantwortlich sind. Stecker rein und WLAN an – so leicht wird die Sache aber nicht.

„Es sind noch jede Menge Verkabelungsarbeiten zu machen“, sagt Petersen. IT-Basisinfrastruktur – hinter diesem Schlagwort verbergen sich eine Menge Vorarbeiten, die die Stadt nun angeht. In Schulen müssen EDV- und Stromleitungen gezogen werden, ein flächendeckendes WLAN-Konzept wird erarbeitet und Leitungen von der Straße in die Gebäude müssen auch gezogen werden. „Wir werden von den Stadtwerken unterstützt. Diese legen moderne Glasfaserkabel, also das neuste vom neusten“, sagt der Stadtrat Dirk Moritz. Darauf lege die Stadt Wert, denn die technischen Standards veralten schnell.

An einmaligen Kosten rechnet die Stadt mit etwa 607.000 Euro für alle Schulen zusammen. Dazu kommen laufende Kosten, deren genaue Höhe abhängig ist von den Beschlüssen der Politik. Die Verwaltung rechnet mit etwa 130.000 Euro pro Jahr für Wartungs- und Personalkosten.

Viel Aufwand und ein Batzen Geld – auch darum müsse jeder Schritt wohl überlegt und vorbereitet sein, findet Moritz: „Ein gutes Konzept braucht Weile.“ In den Osterferien 2018 sollen die Arbeiten an der Boje-C.Steffen-Gemeinschaftsschule und der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule beginnen; in den Sommerferien folgen die restlichen weiterführenden Schulen. 2019 sind nach den Planungen der Verwaltung die Grundschulen dran. „Ich habe den Eindruck, dass es wirklich vorangeht. Wir sind zufrieden“, sagt Peter Rosteck, Schulleiter des Bismarckgymnasiums.

Durch Eigeninitiative hat die Schule die Versorgung mit schnellem Internet auf eigene Faust gestemmt; die Zusammenarbeit mit der Stadt bewertet der Schulleiter aber positiv. In jedem Klassenraum gebe es hier WLAN, Beamer und Leinwand, für die Zukunft wünsche sich die Schule einen Laptop für jeden Lehrer. Absehbar sei, dass auch Schüler in der Zukunft weniger zu Stift und Papier greifen, sondern Laptops benutzen, eventuell auch eigene. „Aber das ist allein rechtlich ein Problem, das erst vom Ministerium geklärt werden muss. Wie wären solche Geräte versichert?“, fragt Rosteck.

„Wir bekommen WLAN und einen LAN-Anschluss, einen Rechner und Beamer pro Klasse“, erzählt Dieter Ackmann, Schulleiter der Friedrich-Ebert-Grundschule von den Plänen für seine Schule. Auch er sei zufrieden mit den Plänen der Stadt, auch wenn die Schule im vergangenen Jahr einen Rückschritt hinnehmen musste. „Wir haben unseren Computerraum abbauen müssen, weil wir den Raum für einen Klassenraum brauchten“, sagt er. Umso mehr freut er sich über Klassensätze für Laptops.

Beide Schulleiter sind der Meinung, dass Computer und Internet ausdrücklich an die Schule gehören. „Daddeln gibt es da nicht“, sagt Ackmann, der schon in der vierten Klasse Medienkunde unterrichten lässt. Das Internet mit seinen Möglichkeiten aber auch Gefahren sei ein Thema, das die Kinder ihr ganzes Leben begleiten wird. „Das ist die Realität, und es ist unsere Aufgabe, unsere Schüler auf die Realität vorzubereiten“, sagt Rosteck.