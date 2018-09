Anzeige : Jetzt abstimmen: Welche Fotos schaffen es in den Kalender der Stadtwerke Elmshorn?

Ein bisschen Heimat an der eigenen Wand - das gibt es für die Elmshorner 2019 das ganze Jahr hindurch. Doch welche Bilder kommen in den Kalender? Jetzt beginnt das Voting.

von Julia Gohde

15. September 2018, 11:58 Uhr

Fast 200 eingeschickte Fotos - mit so viel Beteiligung am Foto-Wettbewerb hatten Iris Luther und ihre Kollegen von den Stadtwerken Elmshorn nicht gerechnet. Nun geht es in die finale Runde: Welcher Elmshorner schafft es mit seinem Bild in den Kalender? Aus dutzenden tollen Bildern hat eine Fachjury die Top-20 Fotos bestimmt. Doch weil das Jahr bekanntlich nur zwölf Monate hat, muss noch ein letztes Mal abgestimmt werden: „Gesucht werden die 13 beliebtesten Motive - eins davon für das Titelblatt, die anderen zwölf für die Monate“, erklärt Iris Luther.

Seine eigene Stimme abgeben kann man vom 15. September ab 12 Uhr bis zum 7. Oktober, ebenfalls 12 Uhr. Die Abstimmung läuft über diesen Artikel (siehe unten) sowie unter www.stadtwerke-elmshorn.de/kalender. Die 13 glücklichen Gewinner erhalten jeweils zwei Kinogutscheine im Wert von je zehn Euro für die Region sowie zwei 10er Karten für den Badepark Elmshorn im Wert von jeweils 72 Euro.

„Wir sind wirklich überwältigt von dieser tollen Teilnahme, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Iris Luther euphorisch. Sie hatte die Aktion ins Leben gerufen. Nun gilt es, die finalen Motive festzulegen. Hier geht es zur Abstimmung:

