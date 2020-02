Isserlis spielt Beethoven

Avatar_shz von Knuth Penaranda

20. Februar 2020, 17:35 Uhr

Gemeinsam mit seinem Pianisten-Kollegen Robert Levin präsentiert der britische Cellist Steven Isserlis in der Rellinger Kirche Musik von Beethoven.

Steven Isserlis wurde 1958 in London geboren und gilt als einer der besten Cellisten unserer Zeit. Er spielte weltweit die großen Cellokonzerte. Im Jahr 1998 wurde der Künstler mit dem Order of the Britisch Empire ausgezeichnet. Für seine begeisternden Aufnahmen von Werken Edward Elgars, Benjamin Brittens und Peter Tschaikowskys wurde Isserlis unter anderem mit dem Gramophone Award geehrt. Als Autor hat der Musiker zwei Bücher über Komponisten und einen Ratgeber für junge Musiker verfasst.

Steven Isserlis gibt regelmäßig Meisterklassen und ist seit 1997 künstlerischer Direktor des „International Musicians’ Seminar“ in Prussia Cove/Cornwall. Er ist als Sprecher auch regelmäßig im englischsprachigen Radio zu hören und schreibt für „The Daily Telegraph“ und den „Guardian“.