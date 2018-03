Irischer Abend auf Klostersande

von Oliver Gabriel

25. März 2018, 15:37 Uhr

Im Stadtteiltreffpunkt der Awo findet ein irischer Abend mit dem Musiker Declan O’ Connell statt. Der Sänger wird am Sonnabend, 7. April, Lieder im Stil von Luke Kelly and Dubliners und The Clancy Brothers auf die Bühne bringen– mal a capella, mal mit Gitarre. Einlass ist im Stadtteiltreffpunkt Klostersande, Mittelweg 49, ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Reservierung unter aoconnell.music@gmail.com.