„Es darf keine Denkverbote geben“ : Interview: Nicolas Sölter und Michael von Abercron über den Umgang mit der Krähenplage

Elmshorn | Die CDU in Elmshorn fordert seit Jahren schärfere Maßnahmen gegen die Krähen-Population in Elmshorn. Anlässlich der Übergabe der Online-Petition sprachen die Elmshorner Nachrichten mit Nicolas Sölter, Vorsitzender des Stadtverbands, und dem Bundestagskandidaten Michael von Abercron. Beide fordern mehr Unterstützung vom Land. Auch eine Tötung der unter Schutz stehenden Tiere dürfe nicht kategorisch ausgeschlossen werden.

Das Ziel lautete 2000 Unterschriften, geworden sind es rund 1200: Haben Sie das Problem für die Bürger überschätzt?

Nicolas Sölter: Natürlich hätten wir uns über noch mehr Unterschriften gefreut. Dennoch war es der richtige Ansatz, das Land durch unsere Petition auf das Problem aufmerksam zu machen – das zeigt ja schon der heutige Besuch des Ministerpräsidenten. Auch der große Zuspruch an unseren Infoständen hat deutlich gemacht, dass die Menschen hier eine Veränderung erwarten. Als CDU arbeiten wir seit Jahren an einer Eindämmung der Krähenplage, das gilt insbesondere für unsere Fraktion mit Immo Neufeldt an der Spitze – die heutige Übergabe der Petition ist da nur ein Schritt von vielen. Wir bleiben dran.

Hätten Sie sich mehr Unterstützung gewünscht?

Sölter: Wir haben die Krähenplage als einzige Partei offensiv thematisiert. Auch der Bürgermeister bemüht sich seit langem um eine Eindämmung der Krähenpopulation. Wir hoffen, dass sich die anderen Parteien nach der Ablösung der SPD-geführten Landesregierung, die hier leider nur gemauert hat, unserem Einsatz anschließen. Das Problem lässt sich nicht allein vor Ort lösen. Deshalb ist parteiübergreifende Unterstützung besonders wichtig.

Woran liegt es Ihrer Ansicht nach, dass Elmshorn derart von den Saatkrähen betroffen ist?

Michael von Abercron: Es liegt an den Nahrungsbedingungen. Als Kulturfolger haben sich die Krähen daran gewöhnt, sich in den Städten aus den Abfällen zu versorgen, an die sie leicht herankommen, während sich die Bedingungen in der freien Natur eher verschlechtert haben. Es ist also auch sehr wichtig, dass wir alle darauf achten, die Stadt sauber zu halten. Das fängt damit an, Reste nicht achtlos wegzuwerfen. Die Stadt hat wiederum dafür zu sorgen, dass Abfall- und Papierkörbe nicht übervoll sind und nur solche Behältnisse aufgebaut werden, an die die Krähen nicht herankommen.

Welche Maßnahmen wären Ihrer Ansicht nach notwendig, um das Problem in den Griff zu bekommen – ist die Vergrämung ausreichend?

Abercron: Leider sind Vergrämungen meist nahezu wirkungslos, weil sich die Tiere schnell an den Lärm gewöhnen oder sich in geringer Entfernung erneut niederlassen. Deutlich wirkungsvoller ist da schon die Entnahme von Nestern, die die Stadt für dieses Jahr auch fristgerecht beantragt hatte, was aber leider am fehlenden Willen der letzten Landesregierung gescheitert ist.

Hat die Krähen-Population ein solches Ausmaß angenommen, dass Ihnen auch die Tötung von Tieren notwendig erscheint?

Sölter: Es darf keine Denkverbote geben. Wir Elmshorner können täglich bezeugen, dass die Saatkrähe alles andere als vom Aussterben bedroht ist. Ihr derzeitiger Schutzstatus ist völlig unangemessen. Allerdings hoffen wir, dass schon eine verstärkte Entnahme von Nestern im kommenden Frühjahr eine spürbare Verbesserung bringt. Die bestehenden Ausnahmen des Schutzes müssen voll genutzt werden.

Herr von Abercron, wie sehen Sie das. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Tiere unter Schutz stehen?

Abercron: Es gibt sehr gute Gründe dafür, bestimmte Arten zu schützen. Dies hatte sicherlich auch bei den Saatkrähen durchaus eine Berechtigung. Leider ist es so, dass die Gesetzgebung auf Veränderungen nur sehr träge reagiert. Wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass die Krähenpopulation erheblich angestiegen ist, dann müsste auch eine Reduzierung der Bestandszahlen möglich sein. Dafür wäre eine Änderung des Paragrafen 45 des Bundesnaturschutzgesetzes nötig, wo die Ausnahmen geregelt sind. Wenn die Bestandszahlen tatsächlich angestiegen sind, würde damit auch das Europäische Recht im Hinblick auf das „Verschlechterungsverbot“ nicht berührt, womit eine Verschlechterung der Bestandszahlen gemeint ist.

Von der alten Landesregierung fühlten Sie sich nicht ernst genommen. Was erwarten Sie jetzt von der neuen Regierung?

Sölter: Unter der Vorgängerregierung wurde uns immer nur gesagt, was nicht geht. Der fristgerechte Antrag der Stadt auf Entnahme von Nestern blieb einfach so lange unbearbeitet, bis die Brutzeit der Vögel begonnen hatte. Gelder, die auf unsere Initiative bereitgestellt worden waren, konnten dadurch nicht eingesetzt werden. Auch die neue Landesregierung ist natürlich an bestehende rechtliche Vorgaben gebunden. Wichtig ist, dass wir den Willen erkennen, endlich etwas zu verändern.

Abercron: Die Landesregierung sollte Vergrämungsmaßnahmen rechtzeitig erlauben, aber auch beim Bund aktiv werden, um gesetzliche Ausnahmen zur Vergrämung auszuweiten. Das entspricht auch unserem Wahlprogramm zur Landtagswahl. Wir sind zuversichtlich, dass der neue Ministerpräsident hier bei seinem grünen Umweltminister Überzeugungsarbeit leisten kann.

Was befürchten Sie, wenn weiterhin nicht wirkungsvoll gegen die Krähen vorgegangen werden darf?

Sölter: Ganz einfach: Unsere Stadt wird weiter an Attraktivität verlieren, die Lebensqualität weiter sinken. Elmshorn ist durch die wirtschaftliche Dynamik der Region, aber auch durch unser vielfältiges Bildungsangebot heute eigentlich eine Stadt im Aufbruch. Wenn man aber Besuch am Bahnhof empfängt, drängt sich leider ein ganz anderer Eindruck auf. Und dafür sind die Krähen neben dem baulichen Erscheinungsbild nun einmal eine Hauptursache. Mittlerweile wird bei neuen Bepflanzungen ja sogar beachtet, keine hohen Bäume zu wählen, um nicht noch mehr Nistplätze zu schaffen. Das hat doch nichts mehr mit Umweltschutz zu tun!

von Jan Schönstedt

erstellt am 24.Aug.2017 | 10:00 Uhr