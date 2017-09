Interview mit SHMF-Intendanten Christian Kuhnt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Ein höherer Altersdurchschnitt bei klassischen Konzerten ist nicht verwunderlich. Doch wie bemüht sich das SHMF um das junge Publikum? Intendant Christian Kuhnt im Gespräch über Strategien des Festivals.

Elmshorner Nachrichten: Der Altersdurchschnitt bei den Konzerten des SHMFs in Elmshorn ist sehr hoch. Woran kann das liegen? Auch junge Menschen gehen doch gerne zu klassischen Konzerten.



Christian Kuhnt: Die letzte Studie besagt, dass wir einen Altersdurchschnitt von 55 Jahren haben. Das ist nicht hoch, es überrascht aber auch nicht, dass ein Festival mit Klassischer Musik keinen Altersdurchschnitt von 19 hat.



Eben. Wo bleiben die jungen, an Klassik interessierten Erwachsenen? Die Studie von Concerti aus dem Jahr 2016 gibt an, dass sich jüngeres Publikum, das sich für klassische Musik interessiert, vorwiegend über Social Media über Konzerte und Angebote informiert. Und da fällt schon auf, dass das SHMF im Vergleich zu anderen Kultureinrichtungen und Festivals weit hinterherhinkt.



Woran machen Sie das fest?



Das SHMF hat beispielsweise keinen eigenen Instagram-Account. Allerdings finden sich unter dem Hashtag #shmf mehr als 1200 Einträge. Das zeigt doch, dass großes Interesse bei den Instagram-Usern vorhanden ist. Und mit knapp über 6000 Gefällt-mir-Angaben auf Facebook liegen Sie sogar hinter dem wohl konservativsten Musikfestival in Bayreuth. Vielleicht ein Anzeichen dafür, warum die jungen Besucher fernbleiben?



Ihre These ist also, dass das SHMF ein Publikum mit zu hohem Altersdurchschnitt hat und somit etwas falsch macht? Dem muss widersprochen werden.



Nein, nicht dass es etwas falsch macht. Das Programm ist ja wirklich auf die Jugend ausgerichtet. Ich denke aber trotzdem, dass man gerade das Ansprechen der jungen Zielgruppe optimieren könnte.



Wir hatten in Elmshorn drei ausverkaufte Konzerte. Dass hier tendenziell weniger Jugendliche anwesend waren, mag daran gelegen haben, dass beispielsweise jahrelange Vereinsmitglieder Anspruch auf ein großes Kartenkontingent hatten. Glücklicherweise gibt es beim SHMF für verschiedene Generationen unterschiedliche Angebote. Junge Menschen haben Freude daran, sich zu entwickeln, diese Möglichkeit hat zum Beispiel der Martin Grubinger-Workshop in Elmshorn geboten, an dem viele Familien und Kinder teilgenommen haben.



Das Programm hängt also an der Altersgruppe? Es gibt aber doch genug junge Menschen, die gerne Beethoven hören oder sich für junge Pianisten wie Hélène Grimaud interessieren. Es ist doch zu bezweifeln, dass eine bestimmte Musikrichtung einer gewissen Altersgruppe vorbehalten werden sollte.



Natürlich würden sich auch jüngere Besucher für Hélène Grimaud eine Karte kaufen, aber andere Gruppen, wie beispielsweise langjähriges Stammpublikum, sind eben schneller. Selbstverständlich weist unser Stammpublikum eine andere Altersstruktur auf. Und 25-Jährige sind nur selten bei uns als Mitglieder im Verein. Vielleicht werden sie es eines Tages sein, wenn sich ihre Freizeitstruktur ändert.



Sie können doch aber nicht erwarten, dass sich ein 25-Jähriger in einem Verein anmeldet, Mitgliedsbeiträge zahlt, nur um im Voraus an Karten zu kommen.



Wenn unser Stammpublikum in Elmshorn seit Jahren Karten kauft und die Konzerte dadurch immer ausverkauft sind, dann haben wir damit kein Problem. In erster Linie möchten wir regional in Schleswig-Holstein den Menschen den Zugang zur klassischen Musik ermöglichen – egal wie alt sie sind. Klassik ist nicht in der Krise. Nur ist die Altersstruktur in den Orten wie Elmshorn, Itzehoe und Heide nun mal eine andere, da die jungen Leute leider alle weggehen.



Bestünde durch die Optimierung der Kommunikationskanäle nicht die Möglichkeit, gerade das junge, lokale Publikum wieder ranzuholen? Das Problem liegt ja nicht in dem generell höheren Altersdurchschnitt, sondern es ist doch in erster Linie schade, dass so viele junge Menschen abwandern, weil sie sich vielleicht nicht richtig angesprochen fühlen.



Die Kommunikationskanäle müssen ständig überprüft werden, da gebe ich Ihnen Recht. Man sollte sich aber auch nicht an ihnen festbeißen. Meine 14-jährige Tochter denkt zum Beispiel, dass Facebook etwas für alte Leute ist. Und in drei Jahren ist nach Facebook und Instagram womöglich ein ganz anderer Kanal wieder modern. Wir behalten diese Kanäle genau im Blick, werden dabei aber auch unser älteres Publikum in der Ansprache nicht vernachlässigen.



Aber etwas für junge Leute zu optimieren, heißt doch nicht, die ältere Generation zu diskriminieren. Es wäre zu begrüßen, wenn junge Erwachsene wieder an das Lokale gebunden werden. Denn junge Menschen interessieren sich nicht für Schaufenster und Plakate an Laternen. So kommt der junge Erwachsene wenig mit dem SHMF in Kontakt.



Entscheidend ist doch nicht, wie wir die unterschiedlichen Leute erreichen, sondern was für Angebote wir liefern. In dieser Hinsicht befindet sich das SHMF in einem ständigen Entwicklungsprozess.