Interkulturelle Woche: Elmshorn zeigt seine Vielfältigkeit

von Christian Brameshuber

19. September 2018, 16:48 Uhr

Kulinarische Köstlichkeiten, afrikanische Trommelrhythmen und eine Fotowand – die Eröffnung der interkulturellen Woche am vergangenen Montag war der Beweis für ein buntes Elmshorn. Egal ob jung oder alt, schon immer in Elmshorn lebend, zugezogen oder zugewandert – jeder war bei den Feierlichkeiten im Elmshorner Skulpturenpark willkommen. „Diese Feier, mitten im Stadtgebiet, ist ein deutliches Signal gegen rassistische Ausgrenzungen und Diskriminierung“, so Stadtrat Dirk Moritz, der bei spätsommerlichen Temperaturen die Eröffnung der zweiwöchigen Veranstaltungsreihe einläutete.

Seit mehr als zehn Jahren findet die interkulturelle Woche nun schon in Elmshorn statt. Mehr als 30 Einrichtungen und Initiativen laden zum Austausch zwischen den Kulturen ein. Dabei wird in einem abwechslungsreichen Programm gezeigt, wie groß das Engagement für ein friedliches und solidarisches Zusammenleben in Elmshorn ist. Fast alle Angebote sind kostenfrei. Die Organisatoren rechnen mit vielen Besuchern.

Die Flyer zur interkulturellen Woche liegen im Rathaus und in vielen öffentlichen Gebäuden aus oder können auf der Internetseite der Stadt Elmshorn runtergeladen werden. Im Flyer sind alle Programmpunkte ausführlich beschrieben.

Mittlerweile leben in der Krückaustadt Menschen aus 121 verschiedenen Ländern. Mit dem Projekt „Elmshorn. Superbunt. – Dein Gesicht für Elmshorn“ soll dieser Vielfalt ein Gesicht gegeben werden. Jeder Elmshorner kann sich in den kommenden zwei Wochen an einem der zehn Fototermine fotografieren lassen. Unter dem Slogan „Vielfalt statt Einfalt“ werden die Bilder anschließend in einer Collage im Stadtgebiet präsentiert. „Mit der Aktion wollen wir zeigen, dass es genau die Vielfalt ist, die Elmshorn ausmacht, denn es ist supernormal verschieden zu sein“, so Moritz. >

www.elmshorn.de