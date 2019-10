Ina Bentz ist mit der Praxis umgezogen

Avatar_shz von Knuth Penaranda

01. Oktober 2019, 12:56 Uhr

Horst | Die Praxis für Physiotherapie, die die Horsterin Ina Bentz elf Jahre lang in der Bahnhofstraße 9 betrieben hat, ist jetzt in die Schulstraße 32 umgezogen. Seit Mitte September bietet die examinierte Physiotherapeutin mit ihren drei Mitarbeiterinnen alles rundum Krankengymnastik, Massage, Lymphdrainage, Taping und Fußreflexzonentherapie in den neuen Räumlichkeiten an.

Auf rund 170 Quadratmetern wurden in dem Neubau in der Schulstraße unter anderem sieben moderne Behandlungsräume geschaffen, in denen die Patienten und Kunden fachgerecht betreut werden. Neu ist das Angebot einer Hydrojetmassage. Dabei liegt der Patient auf einer Art Wasserbett und wird je nach Programmwahl von einem Wasserstrahl massiert. „So wird die Entspannung der Muskulatur unterstützt. Dies eignet sich ergänzend zur physiotherapeutischen Vor- und Nachbehandlung oder als kleine Wellnesszeit im Alltag“, erklärt Bentz. Termine für Behandlungen werden unter der Telefonnummer (0 41 26) 39 65 66 vergeben. Bentz ist übrigens noch auf der Suche nach weiterem Fachpersonal für ihre Praxis. „Das ist derzeit schwer zu finden. Interessierte können sich jederzeit an mich wenden“, sagt sie.