Premiere zur Bundestagswahl : In Elmshorn lässt sich die Briefwahl jetzt per QR-Code ordern

Elsmhorn | Auch in Behörden spielt online eine immer größere Rolle. Nun auch in Elmshorn: Bei der Bundestagswahl 2017 wird es erstmals möglich sein, den Briefwahlantrag online auszufüllen. Grund dafür ist der eindeutige Trend, der schon bei den Landtagswahlen beobachtet wurde, dass immer mehr Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Um das Verfahren zu erleichtern, müssen die zukünftigen Anträge nicht mehr persönlich im Wahlbürö oder per Brief abgegeben werden.

Jede Wahlbenachrichtigung zur Bundestagswahl 2017 wird einen QR-Code enthalten, der mit dem Smartphone eingescannt werden kann. Der Code verweist nicht nur auf die Antragsseite, er übernimmt auch automatisch alle notwendigen Daten von der Wahlbenachrichtigung. „Der Wähler muss den Antrag nur elektronisch abschicken. Damit wird die Antragsstellung zu einer Sache von wenigen Minuten“, sagt Sybille Lamke, die Leiterin des Elmshorner Wahlbüros.

Der QR-Code muss allerdings nicht genutzt werden, auch unter der Seite www.elmshorn.de wird die Antragsmaske zu finden sein. Das Verfahren soll in jedem Fall sicher sein: „Werden die Briefwahlunterlagen an eine Adresse bestellt, die nicht der Adresse im Wählerverzeichnis entspricht, schicken wir in jedem Fall einen Brief an die Heimatadresse. Darin weisen wir auf die Bestellung an eine andere Adresse hin“, so Lamke. Einem Missbrauch wird so vorgebeugt – wurden die Unterlagen nicht vom Wähler bestellt, kann er das Wahlbüro informieren, der bestellte Wahlschein wird ungültig gemacht.

Trotz des erweiterten Online-Angebots besteht auch weiterhin die Möglichkeit, die Anträge persönlich abzugeben. Hierfür ist das Wahlbüro im Elmshorner Rathaus täglich von 8.30 bis 12 Uhr, montags bis mittwochs zusätzlich von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

