Auf der A23 : In die Leitplanke geprallt: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Unfall bei Elmshorn

Wie es genau zum Unfall kam, ist noch unklar. Daher bitten die Ermittler nun um Mithilfe.

von Christian Uthoff

04. Mai 2020, 12:47 Uhr

Elmshorn | Nach dem schwerem Verkehrsunfall auf der A23 bei Elmshorn ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Am Samstagabend (2. Mai) war aus bisher noch ungeklärter Ursache ein VW Fox mit drei Insassen ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geprallt. Nun ermittelt die Polizei.

Drei Männer schwer verletzt

Der Unfall hatte sich um 22.41 Uhr zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Horst/Elmshorn in Fahrtrichtung Heide ereignet. In dem Kleinwagen saßen ein 21 Jahre alter Mann aus Itzehoe sowie zwei Begleiter im Alter von 20 und 21 Jahren. Anders als nach ersten Erkenntnissen angenommen, zogen sich die drei bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Autobahnpolizei sucht Zeugen

Die Beamten des Polizei-Autobahn und Bezirksreviers Elmshorn haben die Ermittlungen übernommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (04121) 40 92 10 entgegen.

