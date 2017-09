In den Gehörgang galoppiert

vergrößern 1 von 4 Foto: Marek (3) 1 von 4





Für die Freunde handgemachter Live-Musik mit gradlinigem und schnörkellosem Sound stellte auch die jüngste und insgesamt bereits 28. Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe „City Blues“ bei der Firma Holz Junge ein wahres Fest dar. Kein Wunder, denn die Organisatoren, Jens und Carsten Junge, hatten für das zweigeteilte Spektakel, das am Sonnabendabend begann und am gestrigen Sonntagvormittag fortgesetzt wurde, wieder hochkarätige Künstler am Start, die durchweg in der Holzhalle I des an der Julius-Leber-Straße ansässigen Unternehmens für beste Partylaune unter den zahlreichen Besuchern sorgten.

Der Startschuss fiel mit dem Auftritt des Pianisten Jan Fischer aus Hamburg, der mit seiner Blues-Band angereist war, die im Gepäck eine gehörige Portion an energiegeladenem Accoustic-Blues und Boogie mitgebracht hatte. Der Funke zum Publikum sprang schon nach kurzer Zeit über. Es wurde vielfach im Rhythmus mitgeklatscht und die einzelnen Titel mit viel Beifall bedacht.

Die Stimmung bei den Musikfans, die aus unterschiedlichsten Alterstufen stammten, zeigte sich durchweg positiv, so dass der Hauptact des Abends, die Band „Jimmy Cornett & the Deadmen“, es nicht schwer hatte, im Anschluss den doch eher ungewöhnlichen Konzertsaal weiter anzuheizen. Mehr noch: Das Quartett um Frontmann Jimmy Cornett, Gitarrist und Songschreiber, traf offensichtlich mit seiner Musik zu 100 Prozent den Nerv der Anwesenden. Nach den ersten Akkorden war klar: Jetzt wird der Blues so richtig gerockt, und kaum einer mochte in der Folgezeit glauben, dass diese Formation, zu der neben Cornett auch Leadgitarrist Dennis Adamus, Schlagzeugerin Claudia Lippmann und Kontrabassist Frank Jäger gehören, aus der hanseatischen Gefilden (Harburg) stammt.

Wer die Musik klassischer Blues- und Southern-Rockbands wie ZZ Top oder Lynyrd Skynyrd kennt und schätzt, fühlte sich über Strecken wie nach Texas, Alabama oder Louisiana versetzt und genoss einfach nur noch die vielfach eingängigen und rauen Riffs, die vielfach eingesetzte, schneidende Slideguitar und die durchweg treibenden Drums der überaus gut aufgelegten Band. Und so konnten die Musiker für ihr geglücktes Gastspiel sehr herzlichen Applaus ernten und wurden nicht ohne Zugaben von der Bühne entlassen.

Doch mit diesem mehrstündigen Event war der diesjährige „City Blues“ bei Holz Junge natürlich noch nicht am Ende, denn am Sonntag folgte der traditionelle zweite Teil, der Blues-Frühschoppen. Auch zu diesem Ereignis strömten wieder zahlreiche Musikfreunde auf das Betriebsgelände der Firma Holz Junge und wurden nicht enttäuscht.

Wie in den Vorjahren auch, erwartete sie dabei ein Auftritt mit der lebenden Blues-Legende Abi Wallenstein (71), ohne den man sich den „City-Blues“ eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Einmal mehr zeigte sich der sympathische Musiker nicht als Solo-Künstler sondern innerhalb eines Bandgefüges („Spirit of the Blues“). Neben ihm waren Georg Schroeter, Marc Breitenfelder, Ralf Böcker und Micha Maas mit auf der Bühne und sorgten für eine kompakte Ladung erdigen Blues, der schlicht und einfach gespielt sofort sowohl in die Gehörgänge als auch in die Beine der Anwesenden galoppierte und schon am Vormittag für beste Partystimmung sorgte.

„Einfach genial dieses Veranstaltung“, jubelte Christian Funke (61) aus Herzhorn. Der Elektriker ist seit vielen Jahren großer Fan von klassischem Blues und Rock und freut sich sehr darüber, dass der „City Blues“ diesen „alten Spirit so gut am Leben erhält.“ Auch Martin Bruhn aus Glückstadt gefiel es wieder „absolut top“. „Die Bandauswahl war klasse und Jimmy Cornett samt Band für mich das Highlight. Aber auch Abi rockte einmal mehr das Haus, klasse“, so der 54-jährige Feinmechaniker, der mit drei Freunden vor Ort war und im nächsten Jahr „garantiert“ wiederkommen wird.







von Knuth Penaranda

erstellt am 04.Sep.2017 | 16:05 Uhr