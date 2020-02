Im Zeichen des Sports

Sportlerwahl des Jahres 2019: In den Räumlichkeiten des A. Beig-Verlags wurden die Gewinner ausgezeichnet

von Michael Bunk

26. Februar 2020, 13:40 Uhr

Pinneberg | Sönke-Peter Hansen sprach anlässlich der Ehrung der von den Lesern unserer Zeitung gewählten Sportler des Jahres aus, was dieser Tage besonders wichtig ist: „In unseren Sportvereinen ist kein Platz für Rassismus und Antisemitismus!“ Der Sport stehe zu seiner großen gesellschaftlichen Aufgabe, Werte wie Integration und Inklusion für die sportliche und soziale Entwicklung zu vermitteln, betonte der Vorsitzende des Kreissportverbandes Pinneberg, der am Dienstagabend die Laudationes für die ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler hielt.

Nicht zuletzt Izatullah Dawlatzai, mit großem Vorsprung zum Sportler des Jahres gewählt, steht beispielhaft für die integrative Kraft des Sports. Der Cricketspieler vom Kummerfelder SV war von 2010 bis 2017 afghanischer Nationalspieler. Nun, da er seit mehr als drei Jahren in Hamburg lebt, tritt er für Deutschland an. Als Bowler wirft hierzulande keiner den Ball schneller. Anders in den Ländern des Commonwealth, wo Cricket Nationalsport ist, kann der sympathische junge Mann als Leistungsträger der Kummerfelder hier nahezu unerkannt durch die Straßen gehen.

Öfter erkannt wird hingegen Jörn Maier – und das nicht nur wegen seines auffälligen Rauschebarts. Der Macher des Jahres hat die Elmshorn Fighting Pirates – gewählt auch zur Mannschaft des Jahres – als Headcoach in die German Football League geführt. So wie das Cricketteam des KSV Spieler vieler Nationen vereint, so haben auch viele Football-Seeräuber ihre Wurzeln nicht nur in der norddeutschen Tiefebene. Was der KSV im vergangenen Jahr geschafft hat, nämlich Deutscher Meister zu werden, ist auch Maiers Traum für seine Pirates. Tobias Kolb, der für die Mannschaft die Auszeichnung von Lokalsportchef Kornelius Krüger entgegen nahm, unterstrich mit Blick auf das Saisonziel im Jahr eins nach dem Aufstieg: „Wir wollen oben mitspielen. Wenn man Leistungssport betreibt, muss das das Ziel sein.“

In bereits jungen Jahren weit oben angekommen ist Anika Nießen. Die 17 Jahre alt Leichtathletin aus Halstenbek betreibt aber einen noch ungleich höheren Aufwand für den Erfolg als die Footballer: „Ich komme auf neun bis zehn Einheiten pro Woche“, sagt die Schülerin der Hamburger Eliteschule des Sports, die seit ihrem Wechsel von der Halstenbeker TS zum Hamburger SV in die Trainingsgruppe von Ex-Weitsprung-Europameister Sebastian Bayer einen Aufschwung verspürt.

Ein ständiger Aufschwung seit 25 Jahren erlebt das Fußballturnier um den Ebmarschen-Cup der Volks- und Raiffeisenbanken, besser bekannt als Raiba-Cup. Für die Jubiläumsauflage erhielt der letztjährige Ausrichter TSV Heist die Auszeichnung. Angesichts von 3000 Zuschauen an fünf Tagen Fußball hauptsächlich auf Kreisliganiveau fasste der Heistmer Trainer Volker Großmann zusammen: „Es ist einfach ein geniales Konzept, das da entwickelt worden ist.“ Fortsetzung folgt.