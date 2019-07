Im Schneckentempo ins Internet

Neue Bürgerinitiative Heidgraben fordert Glasfasernetz auch für ausgewiesene schwarze Gebiete

von dammers

03. Juli 2019, 18:12 Uhr

Heidgraben | Schwarz, grau und weiß: Was das Internet betrifft, stehen diese „Farben“ als Klassifikation von schnell, weniger schnell und gar keins. Das Wohngebiet rings um den Heidgrabener Sperberweg ist als schwarz ausgewiesen. Dies jedoch nur auf dem Papier, denn ganz real surft man auch dort nur im Schneckentempo im Internet. Dagegen wehrt sich jetzt eine Bürgerinitiative (BI). Denn während sich die Bewohner der weißen Gebiete bald über superschnelles Internet dank Glasfasernetz freuen können, bleibt den schwarzen Gebieten dieses modernste Kommunikationsnetz vorenthalten.

Jedes Mal, wenn Gunnar Oehnhausen im Sperberweg seinen Laptop startet, ist sein Geduldsfaden kurz vorm Reißen. Es rödelt und rödelt und nichts tut sich. Dabei sollte es hier mit mindestens 30 Mbit/Sekunde oder höherer Geschwindigkeit ins Internet gehen. „Auf dem Papier“, sagt Gunnar Oehnhausen, „nachweisbar erreichen wir nur Festnetzgeschwindigkeiten von 0,8 bis maximal 8 MBits/Sekunde.“ Und daran wird sich in der nächsten Zeit nichts ändern, da mit dem Bundesförderprogramm für Breitbandausbau im Moment nur die weißen Gebiete, also der Regionen mit weniger als 30 MBits/Sekunde mit einem Glasfasernetz versorgt werden. „Für uns eine definitive Benachteiligung“, erklärt Gunnar Oehnhausen, denn die schwarz-grau-weiß-Kartierung der Gebiete beruht auf reinem Zahlenspiel und lässt Technik völlig außer acht: In einem Interessenbekundungsverfahren hatte die Bundesnetzagentur seinerzeit die Übertragungsgeschwindigkeiten abgefragt und ihrer Entscheidung, welche Gebiete mit Fördermitteln mit Breitband ausgebaut werden, die Angaben der großen Telekommunikationskonzerne zugrunde gelegt. Dass in den sogenannten schwarzen Gebieten die garantierten Übertragungsgeschwindigkeiten trotzdem geringer ausfallen, liege an der Technik, erklärt Oehnhausen: Bis zum Hauptverteilerkasten liegt das schnelle Netz, ab da sind Kupferkabel bis zu den Grundstücken verlegt. „Je mehr Nutzer an diesem Netz angeschlossen sind und je weiter man vom Hauptverteiler entfernt wohnt, um so träger fließen die Daten.“

Der Name der neuen Heidgrabener Bürgerinitiative, die Gunnar Oehnhausen, Guido Peters und Frank Wendlandt am 11. Juni mit anderen Betroffenen aus dem Wohngebiet am Sperberweg gegründet haben, fordert, was die Initiatoren sich wünschen: „Glasfaserausbau auch für uns!“

Zunächst will sich die BI, der mittlerweile mehr als 50 Leute angehören, an die Politik wenden. Briefe an den Bundesminister für Wirtschaft, Peter Altmeier (CDU), und für digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer (CSU), sowie an die beiden zuständigen Landesminister sind verschickt und sollen die Misere aufzeigen. Ebenso werden die Pinneberger Bundestagsabgeordneten, Ernst Dieter Rossmann (SPD) und Michael von Abercon (CDU), die Bundesnetzagentur und das Breitbandkompetenzzentrum für Schleswig-Holstein für das Thema sensibilisiert. „Unser Ziel ist es, dass die schwarzen Gebiete zu weißen gemacht und die realen Übertragungsgeschwindigkeiten anerkannt werden“, sagt Gunnar Oehnhausen. Damit könnte der Breitbandzweckverband Marsch und Geest (BZMG) auch dieses Cluster mit Eichenweg, Sperberweg und einem Teil der Rue de Challes ausbauen und müsste sich auch um die Anschlussquote keine Gedanken machen. „Allein in unserem Cluster leben zirka 180 Leute“, weiß Oehnhausen und ist sicher: „80 Prozent der Familien würden sofort einen Anschlussvertrag unterschreiben.“

Jürgen Neumann, Vorsteher des BZMG stellt sich auf die Seite der Bürgerinitiative und begrüßt das Engagement. „Wir bekommen regelmäßig Informationen von Betroffenen, die in schwarzen Gebieten wohnen und ebenfalls deutlich geringere Übertragungsgeschwindigkeiten messen, als vertraglich zugesichert“, erklärt er. Im Moment seien dem BZMG aber die Hände gebunden. Er dürfe mit finanzieller Unterstützung des Bundes nur die weißen Gebiete ausbauen. Im neuen Vertrag der Großen Koalition sei die Grenze von 30 MBits/Sekunde auf ein Gigabyte/Sekunde erhöht worden, wäre jetzt aber noch nicht wirksam. Schon jetzt, so Neumann, würden in Heidgraben genügend Leerrohre gelegt, die nach der fälligen Entscheidung mit Glasfaser bestückt werden können. Ein Hoffnungsschimmer für die BI? „Wir brauchen schnelles Internet jetzt und nicht erst in ein paar Jahren“, findet Oehnhausen.