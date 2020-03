Ich bin ein Elmshorner, holt mich hier raus!

Burghard Schallhorn sitzt in Australien fest / Rückflugtickets sollen bis zu 50 000 Euro kosten

27. März 2020, 11:33 Uhr

Elmshorn | Burghard Schallhorn sitzt fest. Und zwar in Australien. Der 78-Jährige Elmshorner, der normalerweise die Kreiswählergemeinschaft im Pinneberger Kreistag vertritt, ist am 2. März mit seiner Frau und seiner Schwägerin nach Brisbane, Queensland, geflogen. Dort wollten die drei mit einer weiteren, dort lebenden Schwägerin deren 80. Geburtstag feiern – und eigentlich am 22. März nach Deutschland zurückkehren. Doch Australien hat wegen der Corona-Krise seine Grenzen dicht gemacht, auch die meisten Flugzeuge bleiben zurzeit am Boden.

Emirates, die Fluggesellschaft, mit der Schallhorn nach Deutschland zurückfliegen wollte, hat am 21. März alle Flüge gestrichen. Und Australien steht nicht auf der Liste der vom Corona-Virus besonders betroffenen Länder, für die die Bundesregierung eine Rückholaktion gestartet hat. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes heißt es lediglich, Deutsche Staatsbürger, die keine Möglichkeit zur Rückreise mehr haben, sollten sich auf einem neu eingerichteten Internetportal registrieren. „Um eine mögliche Rückholaktion planen zu können“, benötige das Auswärtige Amt einen Überblick darüber, wie viele deutsche Reisende gestrandet seien.

„Die Lage ist katastrophal“, sagt Schallhorn. „Es ist unmöglich, bei der Deutschen Botschaft hier in Australien oder beim Auswärtigen Amt in Berlin jemanden zu erreichen. Niemand spricht mit einem, niemand sagt einem, wann wir hier wegkommen.“ Und das Formular auf dem Portal des Auswärtigen Amtes sei dabei so kompliziert, dass daran mit Sicherheit viele Menschen scheitern würden. Zwischendurch sollen sich die Schallhorns regelmäßig melden, ob sie sich immer noch in Australien aufhalten. „Das ist aber auch schon alles, was das Auswärtige Amt unternimmt.“

Schallhorn ist enttäuscht von der deutschen Regierung. Vor kurzem habe sich Außenminister Heiko Maas vor die Kameras gestellt und habe erklärt, alle Urlauber würden zurück geholt. Schallhorn: „Jetzt hören wir im Radio kein Wort davon, wie es sich die Bundesregierung vorstellt, die Urlauber, deren Reiseländer nicht auf dieser Liste stehen, nach Deutschland zu bringen. Herr Maas ist einfach auf Tauchstation gegangen.“ Steuerzahler würden im Regen stehen gelassen.

Rückflugtickets für Deutschland werden in Brisbane derzeit erst wieder ab Ende April angeboten und sollen Unsummen kosten, erzählt Schallhorn. „Ich habe von Beträgen von 40 000 bis 50 000 Euro gehört. Und gezahlt werden muss in Bar. Falls auch diese Flüge gecancelt werden, ist das Geld auf jeden Fall weg.“

Überhaupt, das Geld. So langsam würde es knapp, sagt Schallhorn. „Geld aus Deutschland schicken zu lassen ist kompliziert und wir können ja nicht von einer 80-jährigen Dame verlangen, alles für uns zu bezahlen.“ Immerhin habe man, anders als Touristen in anderen Ländern, ein sicheres Dach über dem Kopf und Betten zum Schlafen. Viel mehr könnten Schallhorn und seine Familie derzeit auch nicht tun, auch in Australien sei inzwischen das meiste geschlossen, selbst die Strände. „Das einzige, was wir noch machen, ist ausschlafen“, sagt Schallhorn. „Und Kaffee trinken und Mensch ärgere dich nicht spielen. Dabei müssen wir aber das Telefon bei uns behalten. Denn es könnte ja jederzeit das Auswärtige Amt anrufen.“

Die Koffer stehen jedenfalls fertig gepackt bereit. Für wie lange noch, kann zurzeit niemand sagen.