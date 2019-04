Polizei bittet um Hinweise : Hundehasser im Wald an der Liether Kalkgrube: Gefährliche Köder entdeckt

Köder mit Angelhaken und rostigen Nägeln gefunden. Hundehalterin hat Warnschilder in Tatortnähe angebracht.

15. April 2019, 15:04 Uhr

Elmshorn/Klein Nordende | Es war eine Situation wie so oft. Eine Hundebesitzerin war mit ihrem Vierbeiner im Wald an der Liether Kalkgrube unterwegs. Der Hund wuselte herum, schnüffelte mal hier, mal dort. Doch plötzlich hielt er etwas im Maul. Zuerst wusste sein Frauchen gar nicht, was das war. Sicherheitshalber gab sie ihrem Hund den Befehl zum Ablegen des unbekannten Gegenstands. Und zum Glück gehorchte das Tier.

Knapp dem Tod entgangen

Denn als seine Besitzerin sich den Gegenstand ansah, wurde ihr klar, wie knapp ihr Liebling schweren inneren Verletzungen, wenn nicht dem Tod entgangen war. Offensichtlich hatte ein mieser Tier- oder Hundehasser einen gefährlichen Köder ausgelegt. Eine Masse, offensichtlich mittlerweile verdorbenes Hack, war gespickt mit Nägeln und Angelhaken.

Die Frau informierte umgehend Bekannte und eine Hundetrainerin. Die Warnung vor dem Treiben des Hundehassers wurde schnell verbreitet.

Polizei eingeschaltet

Doch auch die Elmshorner Polizei wurde eingeschaltet, wie Nico Möller, Sprecher der für den Kreis Pinneberg zuständigen Polizeidirektion Bad Segeberg, bestätigte: „Gegen 10 Uhr wurde am 13. April ein mit Nägeln und Angelhaken präparierter Köder in der Nähe des Heidewegs entdeckt.“ Die Hundebesitzerin erstattet Strafanzeige.

Doch die Hundehalterin tat noch mehr: Sie erstellte Warnhinweise. Diese wurden in der Nähe der Liether Kalkgrube aufgehängt, unter anderem an der Ecke Heideweg/Langengang. Dort schildert die Hundehalterin, was ihrem Hund um ein Haar widerfahren wäre.

Nach Angaben von Hundebesitzern soll mittlerweile ein zweiter mit rostigen Nägeln und Angelhaken gespickter Köder in der Liether Kalkgrube entdeckt worden sein. Das konnte die Polizei bislang noch nicht bestätigen.

Um dem Hundehasser auf die Spur zu bekommen, benötigt die Polizei Unterstützung. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04121) 8030 zu melden.

