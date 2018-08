HSV-Trainer Pate der Rheumakinder

Sohn von Christian Titz von der Krankheit betroffen / Elmshorner Verein hat zurzeit 57 Mitglieder

von Knuth Penaranda

27. August 2018, 13:48 Uhr

Gerade einmal zwei Jahre gibt es den Verein Rheumakinder in Elmshorn. Und mit seinen aktuell 57 Mitgliedern gehört er auch noch nicht zu den großen Vereinen in der Krückaustadt. Dafür konnten die Vereinsvorsitzende Kerstin Bennecke und ihr Team zur Hauptversammlung einen echten Promi begrüßen: HSV-Trainer Christian Titz schaute vorbei. Und mehr noch: Er übernahm auch die Schirmherrschaft des Vereins. Aus einem sehr persönlichen Grund: Der 47-Jährige hat selbst einen Sohn, der an Rheuma erkrankt ist.

„Er kann den Posten mit Leben füllen“, zeigte sich Bennecke überzeugt. Titz’ Familie habe aufgrund der Krankheit ihres Sohnes „viel durchgemacht“. Der HSV-Trainer sprach offen über die Krankheit und den langen Leidensweg. Mit neun Jahren sei das Rheuma bei seinem inzwischen 13-jährigen Sohn ausgebrochen. Der sei ein begeisterter Fußballer gewesen und kam plötzlich mit starken Schmerzen vom Training zurück. Es begann ein Rätselraten, wo die Ursachen liegen könnten. Die ersten Ärzte tippten auf einen Bruch. Erst ein Blutbild, das Monate später in Aachen gemacht wurde, führte auf die richtige Spur.

Auch die richtige Einstellung mit wirksamen Medikamenten war ein langer und steiniger Weg. „Morgens war mein Sohn steif und vollgepumpt mit Medikamenten“, sagte Titz. Alles in allem sei man „fast drei Jahre auf dem Holzweg“ gewesen – bis seine Familie Kerstin Bennecke kennenlernte. Da war der Sohn des HSV-Trainers in der Schule schon leistungsmäßig abgerutscht und verhaltensauffällig geworden. Die anhaltenden Schmerzen und die Bewegungseinschränkungen wirkten sich auch auf seinen Alltag auf. „Mein Sohn stand kurz vor einem Schulverweis“, sagte Titz.

Erst der engagierte Einsatz von Bennecke habe dazu geführt, „dass uns unsere Gegenüber geglaubt haben“. Schließlich sei Rheuma nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Bennecke, die selbst zwei an Rheuma erkrankte Kinder hat, half, die richtigen Ansprechpartner und Fachleute zu finden. Inzwischen nimmt Titz’ Sohn keine Medikamente mehr und spielt sogar wieder Fußball. Wenn es gut läuft, kann der 13-Jährige ein Leben lang ohne Medikamente auskommen. „Doch das kann natürlich niemand voraussagen“, weiß Titz, der bei allem Ärger über Ärztesuche, Schulstress und Medikamenteneinstellung auch auf die finanzielle Komponente hinweist: „Viele Menschen können sich das alles nicht leisten.“ Für seine Frau sei die Rheumaerkrankung des Sohnes „ein Fulltime-Job“ gewesen.

Stress in den Familien ist eine logische Folge, wie auch Bennecke weiß. „Wir erleben viele Trennungen“, sagte sie. Ärgerlich sei insbesondere, dass die Krankheit oft erst spät erkannt werde. Dabei gelte: „Je eher behandelt wird, desto größer ist die Chance, dass das Rheuma gestoppt werden kann.“ Selbst nach der Diagnose sei es schwer, fachkundige Ansprechpartner zu finden. Bei den Betroffenen entstünden tausend Fragen, der Verein sei für viele eine Art Rettungsanker. Das kann Titz bestätigen: „Meine Frau hat im Internet recherchiert.“ Erst auf diese Weise sei der Kontakt zustande gekommen. Der HSV-Trainer will den Verein ab sofort bekannter machen und helfen, dass Betroffenen früher und sachkundiger geholfen wird.