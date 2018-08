HSV, St. Pauli und Co. in Wedel

von Kornelius Krüger

08. August 2018, 15:21 Uhr

Die U14-Fußballer des Wedeler TSV laden zu einem hochkarätigen Vorbereitungsturnier. Am Sonnabend, 18. August, haben die C-Junioren von Trainer Andre Kordts die Nachwuchsmannschaften vom Hamburger SV, FC St. Pauli, Holstein Kiel, Union Berlin, VfB Lübeck, VfB Oldenburg und TSV Glinde zu Gast. Gespielt wird auf der Anlage an der Schulauer Straße parallel auf Kunst- und Naturrasen von 10 bis 16 Uhr im Modus Jeder-gegen-Jeden. Die Spielzeit pro Partie beträgt 20 Minuten. Saisonstart für Wedels C-Junioren ist am 25. August.