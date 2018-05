Horst II verpasst Vorentscheidung

von Kornelius Krüger

Die Fußballer des VfR Horst II haben den ersten Matchball vergeben. Beim TSV Neuenkirchen unterlag der Tabellenführer der Kreisklasse A Süd-West mit 2:3 (1:1) und benötigt somit in den verbleibenden zwei Ligaspielen weiterhin einen Sieg, um alle Restzweifel aus dem Weg zu räumen.

Die Partie in Neuenkirchen begann mit einem Schock für die Gäste: Eigentor durch Maximilian Hernandez in der zweiten Spielminute. Der Ligaprimus schüttelte das Negativerlebnis jedoch schnell ab und glich dank Tobias Meseck in der zehnten Minute zum 1:1 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Lennart Jürs die Gäste mit 2:1 in Führung (47.). Die Freude war allerdings schnell verflogen, Neuenkirchen egalisierte nach knapp einer Stunde die Gästeführung. Kurz vor Schluss beförderte Matthias Mohr die Horster auf die Verliererstraße.