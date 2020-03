Nachfolger von Harm Kühn : Horst: Bernd Reimers aus Westerhorn neuer Vorsteher des Wasserverbands Krempermarsch

Wachwechsel beim Wasserverband Krempermarsch. Bernd Reimers tritt die Nachfolge von Harm Kühn an.

31. März 2020, 11:20 Uhr

Horst/Westerhorn | Bernd Reimers wird am 1. April neuer Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Krempermarsch. Der Westerhorner die Nachfolge des am 24. März verstorbenen Harm Kühn an. Reimers ist ein erfahrener Ehrenamtler.

Der gelernte Landwirt ist Bürgermeister von Westerhorn und in Personalunion Amtsvorsteher des Amtes Hörnerkirchen. Auch im Wasserverband ist der Westerhorner seit Jahren aktiv.

„Bernd Reimers wurde erstmalig am 29. März 2007 vom Verbandsauschuss zum ordentlichen Vorstandsmitglied gewählt. Sein Vorgänger war Eduard Riepen“, erklärt Wasserverbands-Geschäftsführer Volker Ahrens.

Am 16. März diesen Jahres wurde Reimers wiederum einstimmig per Umlaufbeschluss zum Verbandsvorsteher für die Restzeit der laufenden Amtsperiode bis zum 31. März 2021 gewählt. Auf eine Wahl während einer Sitzung wurde aufgrund der Corona-Krise verzichtet.

Kühn 14 Jahre an der Spitze

Reimers’ Vorgänger Harm Kühn war 14 Jahre Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Krempermarsch. „Während seiner Amtszeit hat er dem Verband mit großem Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Gespür für die Belange der Trinkwasserversorgung in unserem Versorgungsgebiet gedient“, lobt Ahrens die Leistung des im Alter von 57 Jahren Verstorbenen.

Kühn sei ein Verbandsvorsteher gewesen, „der sich durch Verlässlichkeit und eine gute Form der Zusammenarbeit auszeichnete“.

Seit 2003 ist Reimers Bürgermeister von Westerhorn. Nun kommt für den 61-Jährigen ein weiteres Ehrenamt hinzu. „Das Thema Trinkwasser liegt mir sehr am Herzen, schließlich ist es eines unser wichtigsten Lebensmittel“, sagt er.

Privat ist der Landwirt verheiratet, Vater dreier Kinder und fünffacher Großvater.

300 Quadratkilometer Verbandsgebiet

Als Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Krempermarsch ist Reimers mitverantwortlich für ein über 300 Quadratkilometer großes Gebiet, das vom Wasserwerk Horstmühle aus mit Trinkwasser versorgt wird.

Das Areal reicht von Glückstadt bis nach Lutzhorn, und vom Süden der Stör bis hinunter zur Krückau. Knapp 30 Gemeinden mit etwa 27000 Einwohnern sind angeschlossen, darunter Horst, Herzhorn und Kiebitzreihe.

2,5 Millionen Kubikmeter Wasser

Betreiber ist der Wasserverband Krempermarsch, dessen Mitglieder sich aus den Grundstückseigentümern im Verbandsgebiet zusammensetzen. Die Qualität des Horster Trinkwassers ist laut Ahrens „top“. 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser werden von Horstmühle aus Jahr für Jahr in die angeschlossenen Gemeinden gepumpt.