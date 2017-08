Neuer Sandplatz wird gebaut : Holsteiner Verband will den Spitzensport-Reitsport fördern

vergrößern 1 von 1 Foto: Anke-Suzan Behrmann 1 von 1

Elmshorn | Ein Signal für den Pferdesport will der Holsteiner Verband mit dem Bau eines Sandplatzes auf seinem Gelände in der Westerstraße setzten. Aktuell entsteht in der Mitte der ehemaligen Trabrennbahn ein 90x60 Meter großer Ebbe-Flut-Platz. Das ist ein Sandplatz, der durch seine ausgeklügelte Be- und Entwässerungstechnik auch bei Regenwetter schnell abtrocknet und weiter genutzt werden kann.

„Der Rasenplatz, auf dem wir zuletzt die Landeschampionate durchführten, war nicht mehr aktuell“, sagt Ronald Schultz, Geschäftsführer der Vermarktungs- und Auktions-GmbH des Holsteiner Verbandes. „Wir verbessern jetzt unsere Infrastruktur auch damit das Training unserer Pferde aus dem Sport- und Handelsstall entsprechend dem Niveau ihrer Ausbildung stattfinden kann“, so Schultz weiter.

„Schleswig-Holstein ist nun einmal ein Regenland“, ergänzt Thies Beuck, Vorstandsvorsitzender des Holsteiner Verbands. „Auf einem regennassen Grasplatz versinken die Pferdehufe mitunter zentimetertief im Schlamm. Das ist nicht ungefährlich und so verzichten viele Turnierreiter vom Anfänger und Amateur bis zum Profi bei schlechtem Wetter auf ihre Starts auf Grasplätzen. Auch unsere Reiter aus dem hohen Sportsegment sind nicht mehr bereit bei Veranstaltungen mit dieser Ausstattung auf die Piste beziehungsweise Koppel zu gehen.“

Bauarbeiten dauern noch bis 2018

Noch sind die Bauarbeiten voll im Gange: Gerade wurde auf dem neu angelegten Abreiteplatz, der durch einen Wall vom Springplatz getrennt wird, die oberste Bodenschicht aufgebracht. Dabei handelt es sich um ein helles Sandgemisch, das fürs Dressur- und Springreiten geeignet ist. Auf dem Wall werden künftig eine kleine Gastronomie, die Richter, die Meldestelle und Zuschauer Platz finden. An der Längsseite des Reitplatzes haben die Bauarbeiter einen zweiten, deutlich längeren Wall mit Blick auf den Sandplatz und die alte Tribüne des Trabrennvereins aufgeschüttet. Er wird zukünftig Zuschauern auf unterschiedlichen Ebenen freie Sicht bieten.

Auf dem Wall werden bei Veranstaltungen Bewirtungs- und Ausstellerzelte stehen. „Das Gelände haben wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern entwickelt“, sagt Beuck. „Dafür sichteten wir Vorstandsmitglieder verschiedene Turnieranlagen. Das Beste davon haben wir für uns übernommen.“ Für den Sandplatz mussten die meisten Naturhindernisse weichen, die bislang auf dem Rasenplatz verteilt waren. „Sie wurden in den letzten Jahren nicht mehr genutzt, da sie ein hohes Verletzungsrisiko bargen. Wir wollen hier nur tierschutz- und artgerechten Sport bieten“, erläutert Beuck. Bis Mitte September werden auch auf dem Reitplatz die Drainagerohre verlegt und das Sandgemisch verteilt werden, zudem wird das Ganze umzäunt. Doch bevor die Wälle begrünt und der Reitplatz genutzt werden kann, muss sich der Boden erst einmal setzen, um die Belastung halten zu können. Daher wird die neue Anlage erst 2018 eingeweiht.

Signal an die Landespolitik

Für das nächste Jahr plant der Holsteiner Verband nur seine traditionellen Veranstaltungen. Auch die Trainingsturniere des Clubs der Springreiter und des Clubs der Dressurreiter sowie die Turniere des RFV Elmshorn und des Jugendförderungsprogramms für Ponyreiter „Holsteiner Schaufenster“. Auch die Konzertveranstaltungen des Schleswig-Holstein Musikfestivals sind wieder in der Halle des Holsteiner Verbands vorgesehen. Außerdem ist die Fritz-Thiedemann-Halle nach 2011 und 2014 im Sommer erneut Schauplatz der Deutschen Voltigiermeisterschaften. „Perspektivisch können wir uns auf dem Sandplatz auch ein bis zwei hochwertige Turniere vorstellen“, sagt Schultz. „Die würden wir aber fremdvergeben, da das organisatorisch für uns nicht zu schaffen ist.“

Gleichzeitig hofft der Verband, dass sein Signal für mehr Sandplätze auch in der Landespolitik gehört und verstanden wird. Er finanziert seine Bauarbeiten aus Eigenmitteln, Sponsorengeldern und Spenden der Mitglieder. „Wir erfüllten die Rahmenbedingungen für schleswig-holsteinische Fördermittel nicht, da wir nicht im ländlichen Raum liegen“, sagt Schultz, der im Verband für die Finanzen zuständig ist.

„Schleswig-Holstein war historisch im bundesweiten Vergleich die Nummer eins im Springsport“, sagt Thies Beuck. „Heute findet sich das Land im Hinblick auf Turnierveranstaltungen auf Rang 14 oder 15.“ Sein Verband schaffe jetzt die Infrastruktur, um den Sport voranzubringen und auch den Spitzenreitern zu ermöglichen, dass sie auch hier auf internationalem Niveau reiten können. Sie sollten dafür nicht nach Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg oder ins Ausland reisen müssen. „Hier gibt es nur wenige Sommerturniere von Rang.“

Doch die Reiter brauchen auch die Unterstützung des Landes, sagt Beuck: „Die Holsteiner Zucht ist die erfolgreichste der Welt und das Land Schleswig-Holstein droht sein Image als Land der Pferde zu verlieren, wenn nicht mehr Turnierstätten bei uns gefördert werden.“

von Anke-Suzan Behrmann

erstellt am 17.Aug.2017 | 10:00 Uhr