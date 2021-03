Elbansichten : Hoffentlich kommt sie nie wieder: Die Musik der 90er ist für Arne Tiedemann kaum zu ertragen

Caught in the Act, die Kellys, Take That oder Modern Talking: Unser Kolumnist mag sie alle nicht. Aber er befürchtet, die Musik könnte wiederkehren.

Die 1990er Jahre waren ein Scheißjahrzehnt, um jung zu sein. Aber es nützte ja alles nichts, wir waren es dennoch. Allein die Musik, die damals „in“ war, war eine einzige Zumutung. Und ist es auch heute noch. Hip-Hop, Eurodance, Techno, Trance, House, Rave, Jungle, Drum and Bass und nach Jahren der kontrollierten Versenkung hat irgendeiner unvorsichtig...

