Mit Kommentar : Höhere Beanspruchung: Kinderarztpraxis in Tornesch schlägt Alarm

Im Kreis Pinneberg ist die Belastung der Praxen unterschiedlich: Unterschriftenaktion in Tornesch, Gelassenheit in Elmshorn.

von Sylvia Kaufmann

20. Juli 2018, 14:01 Uhr

Tornesch/Elmshorn | Volle Wartezimmer in Kinderarztpraxen und monatelanges Warten auf Untersuchungstermine: Der Mangel an Kinder- und Jugendärzten und deren Überlastung wird deutschlandweit spürbar. Auch die Tornescher Kinder- und Jugendärztin Daniela Leiser und ihr Praxisorganisationsteam schlagen Alarm. „Wir arbeiten hier am Limit, können keine kurzfristigen Termine für Vorsorgeuntersuchungen vergeben und nur noch Geschwisterkinder von Patienten aus dem Umland aufnehmen. Im ersten Quartal 2018 hatten wir 1517 Patienten“, so Leiser. Sie und ihr Team haben im Frühjahr eine Unterschriftenaktion zur „Schaffung einer weiteren Kinderarztstelle in der näheren Umgebung von Tornesch“ gestartet. 400 Unterstützer haben sich bereits eingetragen.

Keystone

Die Unterschriften sollen an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Schleswig-Holstein weitergeleitet werden, denn die ist für die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung anhand der Bedarfsplanung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen zuständig. Laut KV Schleswig-Holstein gibt es jedoch keine Unterversorgung im Kreis Pinneberg mit 20,5 Kinderarztstellen und einer Versorgungsquote von 170 Prozent für 52730 Kinder im Alter von Null bis 18 Jahren (Stand: April 2018).

Gestiegene Beanspruchung

Die Tornescher Kinderärztin ist mit weiteren vier Kinderarztpraxen der Region in einem Vertretungsverbund, zu dem neben dem Uetersener Kinderarzt Eckehard Kühn auch die drei Elmshorner Praxen gehören. So auch die von Axel Markwardt. Er betreibt seine Praxis auf Vormstegen seit 27 Jahren und bestätigt ebenfalls eine insgesamt gestiegene Beanspruchung. Das bestätigt auch Kühn. Bei ihm gibt es aber keinen Aufnahmestopp und längere Wartezeiten nur in der Grippezeit.

„In Elmshorn haben wir diese Probleme nicht wie in Tornesch. Hier gibt es drei Praxen. Damit kommen wir zurecht“, sagt Markwardt. Er kann die Probleme seiner Kollegin aber nachvollziehen. Durch den Vertretungsverbund sei für die Eltern allerdings gewährleistet, dass tagsüber immer mindestens einer der Ärzte zu erreichen sei. „Kein Notfall wird abgewiesen“, betont Markwardt. Laut ihm liegt der Schnitt der durch einen Arzt zu betreuenden Kinder in Schleswig-Holstein bei 1200. Markwardt selbst betreut 2000. „Das schaffe ich durch die gute Organisation meines Teams“, betont er.

Insgesamt habe die Beanspruchung der Kinderärzte zugenommen, sagt Markwardt. „Es gibt mehr Vorsorgeuntersuchungen und die Eltern suchen auch bei kleinen Problemen häufiger den Arzt auf als früher. Das meine ich völlig wertfrei. Auch eine Nichtdiagnose ist etwas Gutes, wenn die Eltern dann wieder beruhigt sind.“ Aus seiner Sicht seien die Praxen vor allem während der Infektionszeit im Winter voll. „Aber auch das ist zu schaffen, meist nur mit geringen Wartezeiten im Wartezimmer“, betont der erfahrene Mediziner. Er selbst hat einen Aufnahmestopp für zugezogene Kinder verhängt. „Diese verweise ich an meine beiden Elmshorner Kollegen. Die haben Kapazitäten. Neugeborene nehme ich weiterhin auf.“

Von 800 auf fast 1600 Patienten in fünf Jahren

Daniela Leiser hat die Kinderarztpraxis von Ursula Brodel im Ärztehaus an der Tornescher Wilhelmstraße vor fünf Jahren übernommen. Die niedergelassene Ärztin und ihr Team betreuten anfangs im Quartal 800 kleine Patienten. Die Zahl hat sich innerhalb von fünf Jahren fast verdoppelt. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es 1517 Kinder. „Tornesch hat in den vergangenen Jahren einen starken Bevölkerungszuwachs mit jungen Familien verzeichnet. Das spüren wir im Praxisalltag. An manchen Tagen im vergangenen Winter hatten wir 120 Kinder zu versorgen. Wir möchten nicht wie am Fließband und in Massenabfertigung arbeiten“, betont Leiser.

Die Auswirkungen der Belastung hat unter anderem Janina Lück zu spüren bekommen. Die Mutter von vier Kindern hatte im Mai für ihre jüngste Tochter eine U9-Vorsorgeuntersuchung in Tornesch. Den bereits ein halbes Jahr vorher vereinbarten Termin für den sich anschließenden zweiten Teil der Untersuchung konnte sie jedoch nicht wahrnehmen. Einen neuen Termin hat die 41-Jährige dann erst für September bekommen. Sie hat über Facebook das Thema öffentlich gemacht. „Dieses kleine Team mit einer einzigen Kinderärztin ist nicht mehr in der Lage, diese Flut zu bewältigen und auch Alternativen in Uetersen, Elmshorn und Co. nehmen ungern neue Patienten aus Tornesch an, da selbst eine enorme Auslastung besteht“, schreibt Lück.

Engpässe in Schenefeld und Quickborn

Nach Recherchen von shz.de ist es neben dem Uetersener Arzt und den Elmshorner Praxen auch für Pinneberger Kinderärzte kein Problem, neue Patienten aufzunehmen. Gleiches bestätigen auch die vier Kinderärzte der Gemeinschaftspraxis am Wedeler Rosengarten. Engpässe wie in Tornesch gibt es ansonsten noch bei der Gemeinschaftspraxis Seiler und Görges in Schenefeld und der Quickborner Kinderarztpraxis Dr. Jörg Benzig. Benzig führt die Praxis mit angestellten Kollegen und würde gern einen weiteren Facharzt einstellen. Das scheitere bislang an der KV, die keinen weiteren Sitz bewillige.