Höchste Virtuosität zelebriert

1928 tanzte die Ballerina Ida Rubinstein in der Pariser Oper zur Uraufführung von Maurice Ravels „Bolero“. Erotisch und lasziv soll sie sich zu den rhythmischen Klängen des Orchesterwerkes bewegt haben, das Tanzwerk sollte im nächsten Jahrhundert zu den berühmtesten der klassischen Musik werden. Am vergangenen Sonntag erhielt es Einzug in die Thomaskirche Elmshorn. Kristian Schneider und Federico Vallini (Florenz/Rom) eröffneten den Orgelherbst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf mit vierhändigen Werken der Orgelmusik auf der Beckerath-Orgel von 1966.

Die musikalische Macht des großen, sperrigen und zugleich so ästhetischen Instrumentes war dabei in jeder Kirchenecke zu spüren. Nicht nur zu spüren, sogar zu sehen. Denn eine Liveübertragung machte es den Besuchern möglich, das Hand- und Fußspiel der beiden Organisten, die auf der Empore die Pfeifen zum Klingen brachten, auf einer Leinwand im Kirchenschiff direkt übertragen zu sehen. Genial, brillant und so wunderbar modern.

Vier Hände auf den schwarzen und weißen Tasten, auf zwei Manualen, vier Füße auf einem Pedal. Zusammen entführten sie mit Mozart, Morandi und Paganini in die Welt der Wiener Klassik und ihrer Nachwehen, beginnend mit Mozart in dunklem Moll, der sich aber im Laufe seiner Fantasie wieder in sich selbst verwandelt. Typisch Mozart eben, hier ein Triller, hier ein Hüpferl und die unbeschwerte Leichtigkeit. Dabei kann man nicht nur jeden Lauf, jedes Auf- und Abschreiten der Tonleitern hören, es ist direkt vor einem, visuell – zugleich hinter einem, wenn die Pfeifen schwingen und ihre Klangfarben geradezu herausposaunen. Besonders bestechend ist dies in der Sonate d-Moll op. 30 von Gustav Merkel. Es scheint fast so, als höre man alles, was die Musik zu bieten hat: düster und bedrohlich dröhnt die Orgel im ersten Satz, die Füße fliegen über die Pedale, die Finger marschieren, tanzen über die Tastaturen – die Organisten erscheinen wie zwei argentinische Tangotänzer auf der Orgel, präzise genau spielen sie die Noten aus, unter den neugierigen Blicken der Besucher.

Und dann wird es wieder pastoral, Registerwechsel. Hölzern und sanft erklingt die Königin im Rücken. Und würde man die Leinwand am Altar nicht sehen, die bestätigt, es handelt sich wirklich nur um vier Hände, dann könnte man annehmen, es spiele ein ganzes Orchester, mal in historischer, mal in moderner Besetzung, mal mit orientalischen Einflüssen, mal mit opernhaften italienischen Elementen. Das ist die große Kunst, wenn man die Orgel so beherrscht wie Schneider und Vallini. Und wer nun denken mag, dass die Orgel ein Relikt alter Kirchenzeiten ist, der täuscht sich bitterlich. Höchste Virtuosität auf höchstem Niveau in einem modernen Gewand, das ungläubiges Staunen hinterlässt.