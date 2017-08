Hilfe bei Stress-Situationen

vergrößern 1 von 1 Foto: Planer 1 von 1

Die beste Reaktion auf einen bewaffneten Überfall: „Erst einmal tief durchatmen“, sagt Sabine Bielfeldt. Und sie sollte es wissen. Schließlich gibt die Psychologin und Schwarzgurt-Trägerin im Taekwondo seit mittlerweile fünf Jahren einen Selbstverteidigungskursus irgendwo zwischen Kampfsport und Kommunikation. Auch an der Elmshorner Volkshochschule – ab September geht dieser in eine neue Runde.

Ihre Motivation: Ein Ärgernis beheben. Denn bei der Selbstverteidigung gehe es oft nur um das Erlernen von Gegentechniken. „Im Training wird gesagt: Wenn dir einer in die Haare fasst, machst du dies oder das als Reaktion. Aber welcher Idiot kommt denn überhaupt auf die Idee, mir in die Haare zu fassen?“, sagt Bielfeldt, „da fehlte mir die Abwägung, in welcher Situation das passiert.“ Schließlich bauten sich Gefahrensituationen auf – und fingen so gut wie nie mit einem körperlichen Angriff an. Und nicht jede Berührung sei auch ein Angriff: „Im Bus wurde ich einmal sehr kräftig von hinten am Arm gegriffen. Keine Attacke, denn die Frau neben mir war dabei, das Bewusstsein zu verlieren“, sagt Bielfeldt.

Situationen abwägen. Das habe sie in ihrem Berufsleben immer wieder gemusst. Sabine Bielfeldt war lange Zeit in der Erziehungsberatung, in der Klinik und der Gemeindepsychiatrie tätig. Mit ihrem Kursus will sie den Teilnehmern helfen, Stress-Situationen gut zu bewältigen. Denn die lauern überall: Bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, auf dem nächtlichen Heimweg. Deswegen steht keinesfalls der Kampfsport im Fokus des Kurses. Vielmehr gehe es um Kommunikation und das richtige Auftreten, um die Entscheidung zwischen Gegenwehr und Deeskalation. Dazu gehöre auch der gekonnte Einsatz der Stimme, der Körperhaltung und der Positionierung im Raum. All das wird praxisnah vermittelt: Die Teilnehmer sollen eigene Erfahrungen und Problemsituationen einbringen, die als Übung erprobt werden. Zwar gebe es keinen „Generalplan“. Doch lasse sich lernen, eine Situation richtig zu bewerten. „Wenn ich sehe, was der andere will, dann zeigt sich oft eine Lösung. Aber um das zu schaffen, muss ich mit meiner Angst und dem Stress klarkommen“, sagt die Psychologin.

Bielfeldt ist überzeugt: Ihr Seminar hilft nicht nur in Notsituationen. Sondern auch in ganz alltäglichen Momenten. Etwa, um die Aufregung bei einem Vortrag zu mindern. „Bei starkem Stress reagiert der Körper entweder mit Kampf-Flucht-Verhalten oder mit einem Totstellreflex“, erklärt sie. So versagt bei einem Vortrag die Stimme, werden die Knie weich, wenn man Aggression begegnet. Atmen ist dann der Ausweg. „Das Durchatmen reduziert das Hilflosigkeitsgefühl. Denn sowohl ein Anbrüller vom Arbeitskollegen, als auch ein körperlicher Angriff baut sich meistens nach bestimmten Regeln auf. Beim Durchatmen haben wir die Chance, uns das bewusst zu machen und eine Strategie zu überlegen“, so Bielfeldt.

Der Gegenangriff sei im seltensten Fall die Lösung, betont die 54-Jährige. Dennoch vermittelt sie Grundzüge des Kampfsports, denn: „Das Ziel ist es, den richtigen Abstand zu erkennen, Distanz aufzubauen und aus dem Gefahrenbereich heraus zu kommen“, erklärt sie. Im Seminar könne man das problemlos üben. Auch den sicheren Stand: „Gerade Frauen stehen in Angstsituationen gerne mit aneinandergepressten Beinen, Fuß an Fuß, da. Im Kurs probieren wir spielerisch Stellungen und Gleichgewicht aus, stehen auf einem Bein da und schubsen uns halt.“

Wer an ihrem Kursus teilgenommen habe, sei besser in der Lage, Gefahren frühzeitig zu erkennen, ihnen auszuweichen oder sie zu entschärfen. „Übersicht und Ruhe zu behalten gelingt besser, wenn man die eigene Stressreaktion kennt“, sagt Bielfeldt. Sich selbst behaupten oder deeskalierend wirken sei einfacher, wenn man sich mit unguten Situationen schon mal befasst hat. Wie beim Trockenschwimmen.

Der Kursus richtet sich „an alle, die sich gelegentlich unsicher fühlen. Sei es auf der Straße, bei Mobbing oder im Kundenkontakt“, sagt Bielfeldt. Teilnehmen dürfen Männer wie Frauen, Menschen mit und ohne Behinderung und ab 18 aufwärts jeden Alters. „Je unterschiedlicher die Körperform und Größe, desto besser“, so die Psychologin.