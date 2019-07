Hier stand mal das Citastrom-Haus

Abrissarbeiten an der Ecke Schulstraße/Feldstraße gehen weiter voran

von Daniela Lottmann

13. Juli 2019, 15:30 Uhr

Elmshorn | Es geht weiter voran. Nachdem der Rückbau des ehemaligen C&A-Gebäudes an der Feldstraße/Ecke Schulstraße bereits Anfang Mai beendet war, haben nun auch die Abrissarbeiten des Anbaus begonnen, in dem zuletzt der Elektrofachmarkt Citastrom war.

Wie berichtet, wird das Elmshorner Wohnungsbauunternehmen Semmelhaack an diesem Standort einen Neubau errichten, der im Sommer 2020 fertig sein soll. 43 Wohnungen werden dort entstehen, zudem zwei Gewerbeflächen im Erdgeschoss. In eine davon wird die Post einziehen, die ihren jetzigen Standort an der Berliner Straße aufgeben wird. Zehn Millionen Euro investiert das Bauunternehmen Semmelhaack in den Neubau.

Nach einer kleinen Baupause ging es vor Kurzem mit weiteren vorbereitenden Arbeiten wie dem Einbau von Spundwänden weiter.

Inzwischen haben die Abrissbagger auch den hinteren Teil des Gebäudes an der Feldstraße in Angriff genommen, in dem bis Anfang dieses Jahres das Elektrofachgeschäft Citastrom untergebracht war.

„Der Bebauungsplan für dieses Areal ist noch in der Aufstellung. Aber wir rechnen damit, dass wir in einem halben bis einem Jahr einen Bauantrag einreichen können. Deshalb haben wir uns schon jetzt dazu entschieden, den hinteren Gebäudeteil abzureißen“, sagt Arne Parchent, Prokurist des Wohnungsbauunternehmens Semmelhaack. später

Auf dem Areal des Anbaus, das auch Teile des Parkplatzes an der Feldstraße umfasst, sollen drei weitere Gebäude mit 50 Wohneinheiten entstehen. Dazu kommen drei Mal zwölf Wohnungen für pflegebedürftige Personen. Die Erschließung des neuen Wohnquartiers erfolgt über die Feldstraße. Hier werden nochmals 10 Millionen Euro in das Bauvorhaben investiert. Die C&A-Immobilie stand seit 2013 leer.