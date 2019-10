Hier sitzt jeder Angriff

THW-Nachwuchs und DRK-Schulsanitäter übten auf Bus-Betriebshof an der Robert-Bosch-Straße gemeinsam den Ernstfall

Avatar_shz von Knuth Penaranda

07. Oktober 2019, 13:10 Uhr

Elmshorn | „Lea, was ist mit Lea? Wie geht es meiner Schwester?“ Aufgeregt läuft die junge Frau um die beiden Sanitäter herum. Bevor die sich um Lea kümmern können, müssen sie allerdings erstmal die Bustüren öffnen – das ist gar nicht so einfach und es dauert einen Moment, bis der Nothahn gefunden und betätigt ist. Dann gehen die beiden DRK-Sanitäterinnen in den Bus. Drinnen sind drei junge Mädchen, die verbotenerweise das schwere Fahrzeug gekapert haben, damit einen Unfall gebaut haben und jetzt verletzt im Fahrzeug liegen.

Zwei Dutzend Helfer waren mit vier Lkw mit Blaulicht vorgefahren, es herrschte angespannte Aktivität, aber das Ganze war eine Übung auf dem Bus-Betriebshof an der Robert-Bosch-Straße. Die Jugend des Technischen Hilfswerks (THW) und der Schulsanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) probten gemeinsam für den Ernstfall: ein Massenanfall von Verletzten, für die ein Behandlungszelt aufgebaut wurde; gleichzeitig sorgten die Helfer des Elmshorner THWs für die Ausleuchtung der Einsatzstelle. Jugend-Rotkreuzler aus Pinneberg und Heist mimten die Verletzten. Sie jammerten, schrien, rissen sich los, um nach Freunden und Verwandten zu gucken, die Sanitäter hatten schwer damit zu tun, sie zu beruhigen. Die gemeinsame Übung gehörte zum 24-Stunden-Dienst, den die Elmshorner THW-Jugend einmal pro Jahr absolviert. Von 9 bis 9, von Sonnabend- bis Sonntagmorgen kamen die Kinder und Jugendlichen zusammen, übten und vergnügten sich.

Zwei Mal probten sie am Sonnabend zusammen mit der Feuerwehr, einmal mit der DRK-Jugend und einmal intern. „Das fördert das Gemeinschaftsgefühl“, betonte Übungsleiter Torben Wassermann. Nach dem fiktiven Busunfall ging es zurück zur THW-Zentrale, dort sollte der Abend bei Filmen ausklingen.

Die DRK-Mitglieder waren am Sonnabendabend vor der gemeinsamen Übung beim THW am Geelbeksdamm und führten ihr Zelt vor. „Das THW kannte noch keine aufblasbaren Zelte“, erzählte Hartmut Pflantz, Jugendgruppenleiter beim Elmshorner DRK.

Den Kompressor fürs Zelt schlossen die Helfer an den THW-Generator an, der Strom für den Lichtmast produzierte. Binnen drei Minuten richtete sich dann das graue Zelt auf. Aber, wie es sich bei einer Übung gehört: Es lief nicht alles glatt. Dass der Generator aussetzte, weil ihm der Sprit ausging, ließ sich schnell beheben, ein Reservekanister stand parat. Aber dass ein Sicherheitsventil im Zelt ansprach und in der Folge das ganze Zelt zusammensackte, führte zum vorzeitigen Abbruch der Übung. Der letzte Teil, der Transport der Verletzten aus dem Zelt in den Krankenwagen, fiel aus. Aber den schwierigeren Teil hatten die jungen Helfer da schon gemeistert: Sie hatten die Verletzten auf Tragen aus den Bustüren hinaus bugsiert.

„Spannend“ fand DRK-Schulsanitäterin Caitlin Kuhlmann aus Elmshorn ihre erste große Übung. „Irgendwann denkt man auch, dass es echt ist“, beschrieb die 13-Jährige die Wirkung des Szenarios. Caitlin fand bei der Übung bestätigt, was sie in ihrer Ausbildung gelernt hatte: „Ich konnte alles machen, was ich machen musste“, sagte sie: „Ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause.“