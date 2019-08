Hier kann man beim Rasten auch noch Lesen

von Bernd Amsberg

Bullenkuhlen | Einladend und gemütlich präsentiert sich die neue rustikale Sitzbank mit Tisch aus Zedernholz unter der ausladenden Eiche vor Gemeindehaus und Feuerwehrunterkunft am Schulweg in Bullenkuhlen. Der Bautischler Hartmut Klingebeil hat die Sitzgarnitur gefertigt. Ebenso den daneben stehenden öffentlichen Bücherschrank aus Zeder und Lerche, der sich mit seinem knuffigen Spitzdach harmonisch in das Arrangement einfügt.

Die Initiative ging von Petra Sand und Silke Glißmann aus, Vorsitzende und Stellvertreterin des gemeindlichen Kulturausschusses. „Wir unterbreiteten Herrn Klingebeil den Vorschlag, lieferten das Holz von einem Baum, der gefällt werden musste, aus meinem Garten, und er tischlerte diese schöne Garnitur samt Schrank“, sagt Glißmann.

Sie und Nina Solich, die für Ordnung im Bücherschrank sorgt, haben schon häufig beobachtet, dass Radfahrer dort eine Pause einlegten sind und sich dazu ein Buch aus dem Schrank geholt haben. „Diese einladende Sitzecke erfüllt genau den Zweck, den wir erreichen wollten“, sagt Silke Glißmann zufrieden.