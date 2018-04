HHV-Pokal: FINAL FIVE in Quickborn

von Kornelius Krüger

11. April 2018, 12:52 Uhr

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Wir erwarten am 29. April bis zu 1000 Besucher in der Lilli-Hennoch-Halle . Die FINAL FIVE sind für jeden Handballfan eine Pflichtveranstaltung“, sagt Arne Scheidel (Foto), Abteilungsleiter des TuS Holstein Quickborn. Im Pokalendspiel der Männer trifft FC St. Pauli auf SG Hamburg-Nord III. Die Finalteilnehmer bei den Frauen lauten SG Bergedorf VM und SC Alstertal-Langenhorn. Im Senioren-Cup qualifizierten sich der Rellinger TV II und die HG Hamburg-Barmbek. Die JAW-Pokalsieger der Männer und Frauen werden im Duell des TSV Ellerbek V gegen den Eimsbütteler TV II (Männer) sowie der HG HH-Barmbek II und der HTS/BW96 Handball III (Frauen) entschieden.