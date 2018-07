Heute und morgen: Rosen-Rallye

von Knuth Penaranda

Heute und morgen, Sonnabend, startet und endet in Elmshorn die erste „Elmshorn Classics Rosen-Rallye-Historic“. Die erste Rallye-Etappe wird heute ab 7.31 Uhr auf dem Gelände der Firma Mercedes-Benz Burmeister an der Hamburger Straße gestartet. Ziel ist die Nordseeküste. Nach der Mittagspause in St. Peter-Ording geht es über Sparrieshoop zurück in Richtung Elmshorn. Auf dem Buttermarkt wird das erste Etappenziel sein. Ab 17.40 Uhr steht dort die letzte Wertungsprüfung des Tages auf dem Programm. Eine tolle Gelegenheit, die automobilen Schätzchen in Aktion zu sehen. Die zweite Etappe der Rallye startet am Sonnabend, 28. Juli, ab 7.31 Uhr am Damm in Richtung Ostsee. Ziel ist Seedorf. Von dort geht es zurück nach Elmshorn. Die Zielankunft des ersten Fahrzeugs in der Fußgängerzone am Alten Markt ist gegen 17.30 Uhr geplant.