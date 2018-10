Herausforderung für Fifa 19- Experten

von Kornelius Krüger

10. Oktober 2018, 13:54 Uhr

Am Sonnabend, den 17. November, findet das zweite eSoccer-Turnier des Elmshorner MTV statt. Gespielt wird zu zweit. Der Teamkapitän muss über 16 Jahre und der Mitspieler mindestens sechs Jahre alt sein. Gestartet wird in einer Gruppenphase und anschließend wird der Sieger im K.o-System ausgespielt. Die Teilnahme des um 10 Uhr startenden Playstation-Turniers ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt über die EMTV-Geschäftsstelle am Koppeldamm, telefonisch unter (0 41 21) 4 84 30 oder per Mail an info@emtv.de.