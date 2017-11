Henning Haarhaus ist er Eismann vom Holstenplatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

von Cornelia Sprenger

erstellt am 16.Nov.2017 | 17:00 Uhr

Mit einem großen roten Feuerwehrschlauch auf der linken Schulter steht Henning Haarhaus am Rande der Eisbahn auf dem Holstenplatz. Gleichmäßig sprüht er Wasser auf die 350 Quadratmeter große Fläche. Der Hamburger arbeitet für die Firma „Interevent“ und bereitet alles für das Stadtwerke Eisvergnügen vor. Am Freitagabend, bei der Eröffnung um 18 Uhr, muss die Eisschicht ungefähr acht Zentimeter dick sein. Zwei Stunden dauert es, dann haben die mit Kühlmittel gefüllten Schläuche im Boden mit einer Temperatur von minus zwölf Grad die neue Wasserschicht in Eis verwandelt. Dann geht es für Haarhaus wieder von vorne los – zur Not auch nachts. Im Moment läuft es aber gut, die Wetterbedingungen sind in Ordnung, sagt Haarhaus. „Heute ist es relativ mild, aber insgesamt haben wir keine Probleme.“ Vor zwei Jahren hat der 51-Jährige schon einmal die Elmshorner Eisbahn betreut. „Damals hatten wir 14 Grad und Wind – das war schwierig.“ Haarhaus fühlt sich an der Elmshorner Eisbahn wohl. „Es ist sehr familiär hier – ich habe gerne mit Menschen zu tun.“ Im Sommer betreut er Segelgruppen auf der Hamburger Außenalster. „Dazu passt dieser Job gut“, sagt er. „Hier habe ich auch mit Wasser zu tun – nur dass es gefroren ist.“