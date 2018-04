Heist gibt sich nicht auf

Fußball-Kreisliga: TSV glaubt trotz Niederlage fest an den Klassenerhalt / Freistoß-Hammer in Hasloh

von Kornelius Krüger

17. April 2018, 10:30 Uhr

Die Luft in der Staffel 8 wird zwar dünn für die Kreisliga-Fußballer des TSV Heist, die ihr Nachholtreffen gegen den TSV Sparrieshoop 2:3 (1:1) verloren. TSV-Interimscoach André Behncke rechnet sich im Abstiegskampf aber weiterhin gute Chancen aus. „Wegen unserer drei zusätzlichen Spiele haben wir alles noch in eigener Hand.“

Heiko Jedamski aus 18 Metern (1:0/9.) und Luca Bruckmann nach einem abgewehrten Schuss von Marc Richert (2:1/51.) hatten die Gastgeber zweimal in Führung geschossen. Als ein Klein Offensether Freistoß durchrutschte, hieß es in der 56. Minute 2:2. Drei Minuten später köpfte Jonas Matern den Siegtreffer der Gäste. Die restliche Zeit lagen sowohl das 3:3 als auch das 2:4 in der Luft. Vor dem Heimtreffen gegen den TuS Hasloh wünscht sich Behncke nur, dass sich sein Team endlich wieder für gute Leistungen belohnt.

Die Hasloher hatten gegen den SC Egenbüttel II nach dem 1:0 von Jan Buck (25.) plötzlich Angst vor der eigenen Courage bekommen und noch 1:2 (1:0) verloren. Björn Reimer schoss (nach vorherigem Foul an Carsten Bätge?) das 1:1 (55.) der Rellinger, die den zweiten Durchgang dominierten. Als letzte Aktion der Partie brachte Lukas Krüss einen fulminanten Freistoß beim TuS-Keeper unter (90.+2).

Kickers Halstenbek und der SC Ellerau trennten sich nach Toren von Ole Schneemann (0:1/19.) und Justus Jürgs (1:1/66.) unentschieden. SCE-Keeper Lion Falk hielt einen Foulelfmeter von Thomas Bolz (20.), Schneemann sah die Gelb-Rote Karte (79.).