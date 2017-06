Heilpraktikerin lädt zum Info-Tag

vergrößern 1 von 1 Foto: caw 1 von 1

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Heilpraktikerin Andrea Kunrath für Sonnabend, 1. Juli, ein. Vor gut einem Jahr hat die Bokelerin ihre neue Naturheilpraxis im Fasanenweg 4 eröffnet. Am Tag der offenen Tür haben Interessierte Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und die sind allein schon einen Besuch wert, denn Kunraths Praxis befindet sich in einem sehenswerten Resthof.

„Als ganzheitlich ausgerichtete Heilpraktikerin möchte ich die Menschen auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden und einer stabileren Gesundheit begleiten“, sagt sie über ihre Arbeit. Das Angebot reicht von klassischer Homöopathie über Fußreflexzonentherapie bis hin zur Gesundheitsberatung.

Am Tag oder offenen Tür hat Andrea Kunrath unter anderem den örtlichen Spielmannszug zu Gast. Und die Firma „4Life“ informiert an einem Stand über ihre Produkte. Besonders am Herzen liegt Kunrath die Ohr-Akupunktur.

„Die Menschen können bei mir erleben, welche Wirkung diese Art der Akupunktur haben kann“, sagt sie. Einsetzbar sei die Ohr-Akupunktur zum Beispiel zur Bekämpfung von Heuschnupfen, bei Spannungskopfschmerzen oder Verspannungen jeglicher Art.

„Im Ohr bildet sich der gesamte Mensch mit all seinen Organen ab“, so Kunrath. Der Tag der offenen Tür startet am 1. Juli um 11 Uhr. Gegen 17 Uhr schließen sich die Türen wieder.

von Ulf Marek

erstellt am 27.Jun.2017 | 14:41 Uhr