Haus 13: Heute Saison-Start mit Farmer Road

Das hat Tradition bei der Elmshorner Kleinkunstbühne Haus 13 (Adolfstraße 13): Zur Saisoneröffnung gibt es ein Konzert mit der Farmersroad Blues Band (Foto). Termin ist heute 20 Uhr. Die Blues Band wird „live“ mit den „Three Kings" zusammenspielen. „Das Besondere daran ist, dass diese Giganten des Blues alle nicht mehr leben. Wir werden mit Audio und Videotechnik den Zuschauern das Gefühl geben, bei einem Konzert der Three Kings, begleitet von der Farmersroad Blues Band dabei zu sein", so Bandleader Dirk Theege. Eintritt16 Euro. Vorverkauf in der Fahrradbörse , Langelohe 65.

>www.haus13.de.