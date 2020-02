Hatje: Keine Lex Gärtnerstraße

Forderung nach generellem Durchfahrtsverbot für Lastwagen sorgt weiter für Streit

25. Februar 2020, 16:32 Uhr

Elmshorn | Tempo 30 bleibt, obwohl es rechtlich problematisch ist. Die Fußgängerampel soll kommen. Und dann ist die Stadt auch bereit, die Aufpflasterungen zwischen Bismarckstraße und Peterstraße wegzunehmen, die den Anwohnern der Gärtnerstraße in puncto Lärm ein Dorn im Auge sind. Zudem soll das zeitlich befristete Durchfahrtsverbot für Lastwagen um zwei Stunden ausgeweitet werden. Doch das Paket, das die Verkehrsaufsicht der Stadt für die Anwohner der Gärtnerstraße geschnürt hat, konnte den monatelangen Streit nur zum Teil befrieden. Die Bürgerinitiative will mehr – und die Grünen unterstützen die Anwohner.



Ruf nach Mobilitätskonzept





Knackpunkt ist das komplette Durchfahrtsverbot für Lastwagen. Die Verkehrsaufsicht der Stadt hat geprüft und es verworfen. „Die Anforderungen an ein Lkw-Durchfahrtsverbot sind sehr hoch“, betonte Amtsleiterin Petra Langefeld. Sie wies am Montagabend im Ausschuss für kommunale Dienstleister darauf hin, dass der Anteil des Lkw-Verkehrs in der Gärtnerstraße nur bei drei Prozent liege. Ein Verbot sei rechtlich nicht zu begründen.

Grünen-Fraktionschef Sven Herrmann widersprach. „Ein Lkw-Durchfahrtsverbot ist möglich. So wie für Tempo 30 ist die Gefahrenlage auch die Begründung für ein Lkw-Verbot.“ Laut Herrmann könnten die Lastwagen über die Schulstraße geführt werden, die deutlich besser ausgebaut sei.

Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje war angesichts der erneuten Diskussionen sichtlich angefressen und warf den Anwohnern vor, auf Maximalforderungen zu beharren. Und eines stellte der Verwaltungschef unmissverständlich klar: „Es wird keine Lex Gärtnerstraße geben.“ Der Bürgermeister will mit Blick auf die ganze Stadt keinen Präzedenzfall schaffen. „Kein Anwohner in Elmshorn will die Lastwagen direkt vor seiner Haustür haben.“ Und Hatje warnte davor, einseitige und schnelle Lösungen in Einzelfällen zu suchen. „Wir wollen und müssen ein Mobilitätskonzept für die ganze Stadt erarbeiten.“ Und er mahnte: Wenn die Verkehrsführung an einer Stelle verändert werde, habe dies teilweise gravierende Folgen für andere Straßen in der Stadt. Hatje: „Andere leiden auch unter dem Verkehr.“ Einen kleinen Seitenhieb teilte er in Richtung Grüne aus. „Vor zwei Jahren wollten die Grünen die Schulstraße noch zur Shared-Space-Zone machen. Jetzt sollen noch mehr Lastwagen diese Straße nutzen.“

Die Anwohner monieren weiter, dass die enge Gärtnerstraße mit den extrem schmalen Bürgersteigen ein Gefahrenbereich ist. Die Verkehrsaufsicht der Stadt hat ihr Lösungspaket – ohne Lkw-Verbot – zur Fachaufsicht nach Kiel geschickt. Auf Antwort wird gewartet.

Fakt ist: Die Gärtnerstraße ist ein wichtiger Bestandteil der Ost-West-Verbindung und wird hauptsächlich vom Durchgangsverkehr benutzt. Die Verkehrsbelastung ist mit zirka 9800 Fahrzeugen am Tag laut Stadtverwaltung als hoch einzuschätzen.