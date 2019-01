Hatje: Einigung mit der Post

Bürgermeister zu Gast beim Neujahrsempfang der SPD / Stadtumbau wichtiges Thema

14. Januar 2019, 16:00 Uhr

Ein mit Besuchern überaus gut gefülltes Haus gab es gestern im Industriemuseum Elmshorn an der Catharinenstraße zu vermelden. Anlass: Der Neujahrsempfang der Elmshorner Sozialdemokraten, zu dem außer Mitgliedern der Partei auch etliche Bürger sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft aus der Krückaustadt und Umgebung erschienen. Unter den Gästen waren Bürgermeister Volker Hatje (parteilos), der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann, die SPD-Landtagsabgeordnete Beate Raudies, die auch die Moderation übernahm, sowie der schleswig-holsteinische Kandidat für die Europawahl Enrico Kreft und Arne Klaus, Fraktionsvorsitzender der SPD Elmshorn. Als besonderer Gast war zudem der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel, vor Ort.

Gestartet wurde die gesellige Zusammenkunft mit Redebeiträgen, in denen auch die Zukunft der Stadt Elmshorn in den thematischen Fokus gerückt wurde, denn Bürgermeister Hatje erläuterte den gegenwärtige Stand im Hinblick auf die nächsten baulichen Schritte beim Thema „Stadtumbau West“. Was mit der Errichtung der Hafenspange, die den innerörtlichen Straßenverkehr ab September 2013 zu einem großen Teil aus dem Zentrum der Stadt nahm, und dem Umbau des ehemaligen Kibek-Towers an der Reichenstraße zu einem modernen neuen Wohnquartier vor wenigen Jahren eingeleitet wurde, werde nun fortgesetzt. „Bereits in diesem Jahr wird der Probstendamm verkehrlich ertüchtigt, damit die Schauenburger Straße zurückgebaut werden kann“, sagte Hatje – ein wesentlicher Schritt, um die Umgestaltung in diesem Quartier anzugehen, bei der auch das alte Postgebäude an der Berliner Straße eine tragende Rolle spielt. Am vergangenen Montag sei es nun mit der Post zu einer Einigung gekommen, berichtete Hatje. „Die Gebäude werden im Sommer 2020 frei und können dann abgerissen werden“, erklärte er. Damit sei ein wesentliches Hindernis aus dem Weg geräumt. Eine neue Wirkungsstätte für die Post werde am Standort des ehemaligen C&A-Gebäudes an der Schulstraße eingerichtet, das in diesen Tagen abgerissen wird, sowie beim Briefzentrum an der Kurt-Wagner-Straße.

„Vieles andere wird sich leider erst in den nächsten Jahren realisieren lassen“, so Hatje weiter. Er betonte, dass derartige Aufgaben sich anders wohl kaum bewältigen ließen. Es sei mitunter auch als generationsübergreifende Mammutaufgabe zu verstehen, die aber auf alle Fälle erfüllt werde. Aber es gibt auch Licht am Ende des Tunnels: Fest stehe, dass das „Haus der Technik“ nun fertig gestellt und auch das neue Rathaus defintiv gebaut werde – „irgendwann“, wie Hatje etwas schmunzelnd ergänzte.

Bereits in diesem Jahr werde das Hallenbad wieder eröffnet, das nicht wiederzuerkennen sei, und auch die Weiße Villa soll im Herbst wieder im vollen Glanze strahlen.

Pegel, der übrigens aus Elmshorn stammt und früher auch dem hiesigen Ortsverein der Partei angehörte, fand im Anschluss lobende Worte für Elmshorn und das Land Schleswig-Holstein – speziell im Hinblick beim Thema Glasfaserkabel. Desbezüglich sei die Krückaustadt auf dem richtigen Weg, denn die Versorgung mit der allerneusten Technik sei seiner Überzeugung nach als unabdingbare „Daseinsvorsorge“ zu verstehen.

Weitere Aspekte des Wortbeitrags des Ministers streiften Themenblöcke wie Gesellschaftsspaltung, globale Umweltpolitik und „unglückliches Regelwerk“, das zu modifizieren sei, um bei vielen Aufgaben der Politik in die richtige Richtung voranzukommen. Das gelte vor allem auch hinsichtlich mancher „kontraproduktiven Vorgaben der EU in puncto Digitalisierung“, betonte Pegel.