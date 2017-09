Happy Birthday, Kunstverein!

vergrößern 1 von 3 Foto: EN 1 von 3

Das Älterwerden ist ja nicht unbedingt immer ein Anlass zur Freude – rasend schnell scheint die Zeit zu vergehen, erst in Jahren, dann in Jahrzehnten, irgendwann einmal in Jahrhunderten. Für den Kunstverein Elmshorn ist das „Altwerden“ aber ein besonderes Ereignis, denn es zeigt, mit welcher Stringenz und Hartnäckigkeit sich der Verein im kulturellen Stadtleben manifestierte und sich immer noch behauptet, stärker denn je. 40 Jahre ist er nun „alt“ geworden, und das wurde am Sonnabend ausgiebig gefeiert.

Wie das bei runden Geburtstagen so ist, darf die große Sause nicht ausbleiben. Gefeiert wurde im Festzelt vor dem Ankerpunkt des Vereins, dem Torhaus, natürlich mit riesiger Geburtstagtorte, in die der Mühlenbrunnen kurzerhand verwandelt worden war (kleines Manko: sie ist leider nicht essbar).

Fein säuberlich reihten sich an den weißen Plastikwänden die zahlreichen Plakate der Ausstellungen, die das Torhaus in den letzten 40 Jahren beherbergte: Geradlinig, weiß, gespickt mit den unterschiedlichsten Kunststilen, Auffassungen und Gattungen. Eine literarische Werbedokumentation des 40-jährigen Erfolges.

Darüber kommt auch Ulrich Dose, ehemaliger Vorsitzender des Kunstvereines, ins Sinnieren: „Bei unserer ersten Ausstellung 1978 war ein Kunstkenner aus Hamburg unglaublich begeistert. Trotzdem bescheinigte er unserem Verein nur eine Lebensdauer von fünfeinhalb Jahren.“ Diese Aussage schien zur damaligen Zeit nicht sonderlich verwunderlich zu sein – kleine Initiativen hatten es schwer, besonders in Städten, die im Wirkungskreis einer Großstadt wie Hamburg lagen. Doch der Kunstverein in Elmshorn hat es geschafft. Für Dose sind dafür zwei Punkte essenziell: Zum einen sei es das Torhaus, das dem Verein ein Fundament schuf, ein Dreh-und Angelpunkt für Ausstellungen, zum anderen die Qualität der Ausstellungen selbst.

Hier sei nie ein Kompromiss gemacht worden. Und so erfreut sich der Kunstverein nach 40 Jahren Bestehen an einem großen Andrang von Künstlern, zahlreichen Kooperationsprojekten mit den Hochschulen in Hamburg und Kiel und wechselnden Ausstellungsformaten.

Doch der Kunstverein bleibt bescheiden, das merkt man auch an diesem Festabend. Emsig und authentisch, mit Verzicht auf große Reden dank der Vorsitzenden Christel Storm. Viele erzählen kleine Anekdoten – mal gesprochen von Besuchern, dann wieder von Künstlern. Locker und begeistert erfreuen sich die Geburtstagsgäste an der Kunst, an dem Torhaus, an dem Verein. Und dieser eröffnet schon am Abend eine kleine Nachtischrunde: Bei untergehender Sonne öffnet sich für eine Stunde die Sonderausstellung. Hier präsentieren sich zahlreiche Werke von realistisch über modern bis hin zu abstrakt, erworben von den Mitgliedern in den 40 prall gefüllten Kunstjahren.

Am Ende gibt es noch eine Urkunde vom Kreis Pinneberg und eine amüsante Versteigerung eines Druckes von Erhard Göttlicher. Zwar führte am Anfang das amerikanische Versteigerungssystem zu kleinen Verwirrungen, am Ende füllten sich aber Hüte und Vasen mit kleinen Fünfern, für 990 Euro ging das Werk über den Tisch und ermöglicht dem Kunstverein dadurch auch in Zukunft viele weitere bewundernswerte Ausstellungen.





von Knuth Penaranda

erstellt am 04.Sep.2017 | 16:04 Uhr