Handgemacht, live und richtig gut

Die Gruppe The Fugitives aus Kanada waren zu Gast im Elmshorner Industriemuseum

von Christian Brameshuber

18. September 2018, 12:00 Uhr

Darauf hatten zahlreiche Musikfreunde aus der Krückaustadt und weit darüber hinaus über mehrere Wochen bereits sehnsüchtig gewartet: Die beliebte Veranstaltungsreihe „Lottes Musiknacht“ beendete am Sonntag mit einem bemerkenswerten Konzert im Elmshorner Industriemuseum ihre diesjährige Sommerpause. Vor einmal mehr restlos besetzten Stuhlreihen begrüßte Organisator Rolf „Lotte“ Reinstrom die Konzertgänger und kündigte ihnen für diesen Abend einen besonderen musikalischen Leckerbissen aus dem kanadischen Vancouver an: die 2006 gegründete Indie-Folk-Gruppe The Fugitives – gerade erst vor kurzem mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik Kategorie Folk 2018 ausgezeichnet.

Und in der Tat: Was in den folgenden Stunden im Bühnenbereich der Einrichtung in der Catharinenstraße mit Banjo, Violine, Balalaika, Mundharmonika, Drums und Bass geboten wurde, war handgemachte Live-Musik vom Feinsten – spielerisch auf höchstem Niveau und hinsichtlich der Dramaturgie in der Songauswahl durchweg kurzweilig und abwechslungsreich gestaltet. Das Quartett um die beiden Frontmänner und Songwriter der Band, Brendan McLeod und Adrian Glynn, zeigte sich von Beginn an gut aufgelegt und voller Spielfreude und präsentierte lebhafte wie auch im Tempo eher ein wenig gebremste Kompositionen ihrer bisherigen fünf Alben, die vielfach von der internationalen Fachpresse in den höchsten Tönen gelobt wurden. So auch aus ihrem bisher jüngstem Werk „The Promise of Strangers“ (2018), aus dem einige sehr gefühlvolle und ausdrucksstarke Songs erklangen wie „Lights Out“, „My Mother Sang“, „See this Winter out“ und „No Words“, der Leonard Cohen gewidmet ist und unmittelbar nach dessen Tod entstand. Das Publikum zeigte sich von dem Elmshorner Auftritt der Fugitives im Rahmen ihrer laufenden Deutschlandtournee rundum begeistert und spendete den Künstlern reichlich Beifall, was wiederum mit Zugaben belohnt wurde. „Ein wirklich tolles Ensemble, das wir heute hier erleben durften. Das war wieder einmal internationale Live-Musik der allerbesten Qualität - typisch für Lottes Musiknacht“, schwärmte Rolf Eder (59) aus Glückstadt, der zum wiederholten Male nach Elmshorn kam, um bei einem der Konzerte dabei sein zu dürfen.

Wermutstropfen für alle Fans der Reihe „Lottes Musiknacht“, die sich für die nächsten Termine keinen Platz sichern konnten: Die Auftritte der Gruppe The Henry Girls am 7. Oktober in der Stiftskirche sowie von John Doyle und Mick McAuley am 31. Oktober im Haus 13 sind bereits ausgebucht. „Es gibt aber Wartelisten, und mit ein wenig Glück ist man dann vielleicht trotzdem noch dabei“, betont Reinstrom und empfiehlt, sich bei Interesse möglichst zeitnah über die Homepage bei ihm zu melden.



www.lottes-musiknacht.de